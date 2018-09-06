В Крыму заявили, что азиатские компании работают там, не стесняясь санкций

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Компании из азиатских стран работают с Крымом, несмотря на санкционный режим, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Экономика так устроена, что возникший дефицит моментально заполняется. Поэтому в Крым приходит много инвесторов, которые поставляют оборудование из стран Азии. Тот дефицит, который мог бы возникнуть в Крыму, его фактически нет. Строятся новые заводы и предприятия. Азия работает напрямую, не стесняясь", — сказал Константинов на встрече с американской делегацией.

По его словам, европейские компании также присутствуют в Крыму, однако они сотрудничают с регионом через посредников.

"Мы готовы к любым санкциям. Развитие экономики идет у нас своим чередом. Зависимость от санкций минимальная. Санкции – это, конечно, плохо, но такова реальность. Мы живем с ней, приспосабливаемся, выстраиваем стратегию работы", — сказал Константинов.

Делегация из США в составе четырех человек находится в Крыму с трехдневным официальным визитом. В ее составе представители американской организации "Центр гражданских инициатив".

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