Россия и Вьетнам договорились расширить использование нацвалют

Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонг во время встречи. 6 сентября 2018

Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонг во время встречи. 6 сентября 2018

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом договорились расширить использование национальных валют.

"Договорились заниматься вопросами расширения номенклатуры встречных товарных поставок. Речь прежде всего идёт об увеличении доли наукоемкой и технологичной продукции. Договорились расширить практику использования в двусторонних сделках национальных валют", — заявил Путин по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама.

Он отметил, что вопросам углубления торгово-экономического сотрудничества на переговорах было уделено особое внимание.

По словам Путина, стороны также договорились придать динамику соглашению о зоне свободной торговли между Вьетнамом а ЕврАЗЭс.