Россия ввела ограничения на поставки свинины из Болгарии

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россельхознадзор с четверга вводит временные ограничения на поставки в Россию живых свиней и и продукции, содержащей свинину, со всей территории Болгарии, сообщает ведомство.

Отмечается, что решение ввести временный запрет связан с выявлением вируса африканской чумы свиней (АЧС) в Болгарии. "С сегодняшнего дня, 6 сентября, Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию со всей территории Болгарии живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину, эмбрионов свиней и спермы хряков", — говорится в сообщении.

Уточняется, что исключение составляет продукция, прошедшая обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС: готовая продукция из свинины; готовая продукция, содержащая в своем составе свинину или сырье животного происхождения из свинины; сырье животного происхождения из свинины, предназначенное для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей.

По данным Россельхознадзора, первый в Болгарии случай АЧС был зафиксирован 31 августа 2018 года в селе Тутраканци, расположенном в районе Варны. "В личном подсобном хозяйстве пали 4 из 7 свиней на откорме. В отобранных от павших животных образцах в Национальной референтной лаборатории по классической и африканской чуме свиней обнаружен геном вируса АЧС", — отмечает служба.

В ведомстве добавили, что АЧС проникла в Болгарию, несмотря на то, что в августе 2018 года страна начала возводить 130-километровый проволочный забор вдоль границы с Румынией, для предотвращения свободного перемещения диких кабанов. В настоящий момент Болгарские ветеринарные службы проводят эпизоотическое расследование, чтобы установить источник инфекции.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.