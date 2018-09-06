Россия и Вьетнам подписали меморандум о поставках СПГ

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (СОЧИ), 6 сен — РИА Новости. Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) и развитию газовой электрогенерации, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Данный меморандум о взаимопонимании был подписан между министерством энергетики РФ и министерством промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам в ходе официального визита генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга в РФ.

Также между "Газпромом", корпорацией нефти и газа Вьетнама и народным комитетом провинции Куангчи был подписан меморандум по дорожной карте по реализации интегрированного проекта "Разработка месторождения Бао Ванг — строительство электростанции в провинции Куангчи".

Перспективы развития вьетнамского рынка СПГ в последнее время привлекают все больше внимания иностранных компаний, в том числе из России. Так, в мае текущего года сообщалось, что "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) обсуждает возможность строительства газовых электростанций в Китае и Вьетнаме.

Кроме того, в декабре 2017 года "дочка" "Новатэка" (Novatek Gas & Power Asia) подписала меморандум о взаимопонимании с Total Gas & Power Business Services и Siemens Aktiengesellschaft по сотрудничеству в поставках СПГ на рынок Вьетнама и развитию инфраструктуры для мощностей по выработке электроэнергии.

При том ранее, в ноябре 2017 года, глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о переговорах с вьетнамской Petrovietnam по текущим проектам и планам на будущее. При этом он добавил, что "Газпром" видит перспективы строительства регазификационных терминалов во Вьетнаме, а также поставок СПГ.