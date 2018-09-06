Во Владимирской области создали территорию опережающего развития

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании новой территории опережающего развития во Владимирской области.
Он сообщил, что в перечень видов деятельности вошли производства пищевых продуктов, белья, изделий из кожи, древесины, химических продуктов — разные направления.
Со своей стороны Орлова отметила интерес инвесторов к региону. Она отметила, что в городе сданы школьные и дошкольные учреждения, и он действительно становится территорией опережающего развития.
Орлова сообщила, что за последние пять лет в регионе сдали 62 новых производства. В области размещаются российские и зарубежные компании, в том числе несмотря на санкции. В области разместилось производство лекарств, "получается, 50% лекарств в России делается у нас".