Во Владимирской области создали территорию опережающего развития

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Владимирской области Светлана Орлова во время встречи. 6 сентября 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Владимирской области Светлана Орлова во время встречи. 6 сентября 2018

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании новой территории опережающего развития во Владимирской области.

"Я подписал постановление правительства о создании территории опережающего социально-экономического развития "Камешково". Я надеюсь, что это позволит в известной степени диверсифицировать экономику этого монопрофильного городского образования, повысить инвестиционную привлекательность, создать дополнительные рабочие места. Ну, и вообще будет способствовать развитию области и будет помогать жить людям, которые там сейчас имеют место жительства", — сказал Медведев на встрече с губернатором Владимирской области Светланой Орловой.

Он сообщил, что в перечень видов деятельности вошли производства пищевых продуктов, белья, изделий из кожи, древесины, химических продуктов — разные направления.

Со своей стороны Орлова отметила интерес инвесторов к региону. Она отметила, что в городе сданы школьные и дошкольные учреждения, и он действительно становится территорией опережающего развития.

Орлова сообщила, что за последние пять лет в регионе сдали 62 новых производства. В области размещаются российские и зарубежные компании, в том числе несмотря на санкции. В области разместилось производство лекарств, "получается, 50% лекарств в России делается у нас".