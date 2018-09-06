Дизайн всех российских банкнот нужно менять, заявил Лунтовский

СОЧИ, 6 сен — РИА Новости. Всю линейку российских банкнот нужно обновлять, заявил РИА Новости президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский в кулуарах форума "Банки России XXI век". Он отметил, что этот вопрос обсуждается уже не первый год, есть необходимые наработки, однако решение за Центральным банком.
Ранее в четверг глава "Гознака" Аркадий Трачук в интервью РИА Новости сказал, что концепция российских банкнот, разработанная в середине 1990-х годов, устарела, настало время для внесения существенных изменений в их дизайн. Одной из первых могла бы поменяться 5-тысячная купюра.
Отвечая на вопрос, с каких купюр стоит начать обновление, он отметил, что это решение будет принимать ЦБ. "Я не хотел бы давать здесь какие-то рекомендации. Я думаю, что они озвучат свои планы по этому вопросу", — добавил он.
"Эта тема обсуждается давно, еще когда мы приступили к выпуску банкнот в 200 и 2000 рублей. Нужно выбрать соответствующий момент, подготовиться, учесть опыт выпуска предыдущих банкнот, и, я считаю, это надо делать", — заключил Лунтовский.