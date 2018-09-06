Моисеев назвал территориальный коэффициент ОСАГО антиконституционным

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Территориальный коэффициент (КТ) ОСАГО, который используется для расчета стоимости полиса обязательной "автогражданки", носит антиконституционный характер, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Наши предложения – убрать территориальный коэффициент. Страховщики боятся, что в этом случае они не смогут продавать полисы на определенных территориях. Но я считаю, что коэффициент территории носит антиконституционный характер, поскольку по Конституции РФ условия экономической жизни должны быть одинаковыми во всех российских субъектах. Почему в одном регионе ОСАГО стоит 5 тысяч рублей, а в другом 15 тысяч рублей?", — заявил в интервью РИА Новости Моисеев.

"Что такое коэффициент территории? Например, предполагается, что в Волгоградской области живет больше мошенников, чем в Саратовской. Но если я живу в Волгоградской области, и я не мошенник, то почему я должен платить больше? И почему происходит деление по области, например, а не по районам или по деревням? Так можно довести эту идею до абсурда", — пояснил Моисеев.

Вместе с тем, он отметил, что наибольшие разногласия всегда вызывало применение коэффициента мощности (КМ) — страховщики утверждают о прямой связи между аварийностью и мощностью автомобиля, а ГИБДД, напротив, этой связи не видит.

"В целом, это устаревшие коэффициенты, которые служили некой заменой защиты от мошенников. Наша цель – чтобы регулирование было направлено не на борьбу с последствиями каких-то процессов, а точечно против этих процессов. Я считаю, что повышенные полномочия страховых компаний в конечном итоге будут служить более точечно против мошенников, которые действительно оперируют в одних регионах с большей частотой, чем в других", — сказал Моисеев.

По его словам, Минфин хотел ввести коэффициент соблюдения правил дорожного движения (ПДД), отслеживаемого по камерам, но проблема в том, что на камере видно машину, а не человека, следовательно, владелец авто может доказать, что не он был за рулем. "Чтобы избежать таких нюансов коэффициент будет учитывать пока только тяжкие нарушения. Это коснется случаев, когда человека остановил сотрудник ГИБДД за нарушение ПДД, которое влечет за собой наказание в виде лишения прав", — заключил Моисеев.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума, который состоится 6-7 сентября 2018 года.

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