МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минэкономразвития не видит долгосрочных причин для ослабления рубля, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
В своем обновленном макропрогнозе, опубликованном в среду, Минэкономразвития повысило прогноз среднего курса доллара на 2018 год до 61,7 рубля за доллар с 60,8 рубля, на 2019 год — до 63,9 рубля за доллар с 63,2 рубля. При этом во второй половине 2019 года курс рубля к доллару, по прогнозам МЭР, вернется на уровень 63-64 рубля за доллар.
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