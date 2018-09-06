МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минэкономразвития не видит долгосрочных причин для ослабления рубля, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

"У нас прогноз в том числе по обменному курсу на период до 2020 и последующие годы практически не изменился. То есть мы не видим ни одной долгосрочной причины для того чтобы произошло какое-то серьезное ослабление рубля", — сказал он, выступая на Мосфинфоруме.

В своем обновленном макропрогнозе, опубликованном в среду, Минэкономразвития повысило прогноз среднего курса доллара на 2018 год до 61,7 рубля за доллар с 60,8 рубля, на 2019 год — до 63,9 рубля за доллар с 63,2 рубля. При этом во второй половине 2019 года курс рубля к доллару, по прогнозам МЭР, вернется на уровень 63-64 рубля за доллар.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.