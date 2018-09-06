ПЕКИН, 6 сен – РИА Новости. Китай намерен укрепить финансовую поддержку малого бизнеса, заявил глава Народного банка Китая КНР (ЦБ) И Ган на встрече с представителями банков и предприятий страны.
По его словам, финансовый сектор всегда придерживался равного отношения к государственным и частным предприятиям в том, что касается финансовой политики, включая предоставление кредитов и выпуск облигаций.
"Необходимо в полной мере использовать возможности социалистической рыночной экономики и при помощи рыночной конкуренции предоставить частным и малым предприятиям еще лучшие финансовые услуги", — добавил И Ган.
Одновременно с этими мерами, по его словам, необходимо выстроить подходящую бизнес модель для малых предприятий и укрепить механизмы предотвращения рисков.