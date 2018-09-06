Китай будет наращивать объемы поставок газа из России и Казахстана

ПЕКИН, 6 сен – РИА Новости. Китай в ближайшее время намерен нарастить поставки природного газа из России и Казахстана, сообщает агентство China News Service со ссылкой на ответственное лицо в государственном управлении по делам энергетики КНР.
"В 2017 году Китай импортировал 94,6 миллиарда кубометров природного газа, в том числе по Центрально-азиатскому газопроводу и Китайско-мьянманскому газопроводу из Туркменистана, Узбекистана и Мьянмы. В ближайшее время будет увеличен объем импорта из России и Казахстана", — приводит агентство слова представителя управления.
Он добавил, что число стран импортеров СПГ в Китай достигло 22, тем самым уровень диверсификации источников поставок достиг довольно высокого показателя.