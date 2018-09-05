ЦБ выпустит восемь новых памятных монет

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Банк России выпускает восемь новых памятных монет номиналами от 3 до 50 рублей, сообщается на сайте регулятора.

Так, будет выпущена памятная монета номиналом в 3 рубля, посвященная 200-летию основания города Грозный. На оборотной стороне на фоне комплекса высотных зданий "Грозный-Сити" и гор изображена мечеть "Сердце Чечни". Тираж монеты составит две тысячи штук.

Кроме этого, серия "Памятники архитектуры России" пополнится трехрублевой серебряной монетой "Усадьба "Мцыри (Спасское)" ("Середниково"), Московская область". На оборотной стороне монеты изображено главное здание усадьбы в окружении деревьев. Тираж монеты – одна тысяча штук.

В серии "100-летие Государственного музея искусства народов Востока" выпускаются две серебряные монеты номиналом 3 рубля и 25 рублей. Оборотные стороны обеих монет украшают изображения экспонатов музея. Тираж 3-рублевой монеты – три тысячи штук, 25-рублевой – одна тысяча штук.

Помимо этого, Банк России выпускает четыре памятные монеты, посвященные ХХIХ Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске. Среди них — серебряная монета номиналом 3 рубля, золотая монета номиналом 50 рублей, а также две монеты из недрагоценного металла номиналом 10 рублей. На оборотной стороне одной монеты изображен логотип Всемирной зимней универсиады 2019 года, второй монеты – талисман универсиады U-Лайка.