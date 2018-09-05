В Симферополе вышел на полную мощность первый блок Таврической ТЭС

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Первый блок Таврической ТЭС в Симферополе запущен в штатном режиме, работает на 100% номинальной мощности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Технопромэкспорта", входящего в госкорпорацию "Ростех".

"Наша технологическая готовность — 100-процентная. Первый энергоблок Симферопольской (Таврической) ТЭС запущен в штатном режиме, вышел в сеть и работает на 100% номинальной мощности. Первый энергоблок Севастопольской ТЭС готов к выходу в сеть и в ближайшие дни начнет подавать энергию. В настоящий момент завершаются проверочные мероприятия и решаются вопросы, связанные с документальным оформлением объектов", — сообщили в компании.

Входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт" ведет строительство Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе мощностью 470 МВт каждая. В июне правительство РФ свои постановлением перенесло сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков мощностью по 235 МВт каждый на обеих ТЭС на 1 сентября 2018 года (с 19 мая), второго блока Севастопольской ТЭС — на 1 октября, Симферопольской — на 1 ноября (ранее для обоих блоков срок был 18 июня).

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