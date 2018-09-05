Цены на нефть снижаются

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду снижаются после того, как улеглись опасения резкого снижения добычи в связи со штормом "Гордон" в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.22 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,42% — до 77,84 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,7%, до 69,38 доллара за баррель.

Днем ранее нефтяные цены поднимались на 1,7-2%. Brent в ходе торгов превышала отметку в 79 долларов за баррель, обновив максимум с 10 июля в 79,72 доллара за баррель.

Рост цен был спровоцирован новостями о приближении шторма "Гордон" к американскому побережью в Мексиканском заливе. Компания Anadarko Petroleum сообщила в понедельник, что эвакуировала персонал и остановила работу двух буровых установок в Мексиканском заливе.