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Экономика

Цены на нефть подскочили из-за урагана "Гордон"

Сюжет:
Цены на нефть. Сентябрь 2018 (3)
(обновлено: 15:12 04.09.2018)
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© AFP 2018 / Alfredo EstrellaДобыча нефти в Мексиканском заливе. Архивное фотоДобыча нефти в Мексиканском заливе. Архивное фото
© AFP 2018 / Alfredo Estrella

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник резко выросли на фоне приближения к побережью Мексиканского залива урагана "Гордон" и закрытия буровых платформ Anadarko Petroleum Corp в заливе, свидетельствуют данные торгов.

Белый пляж в Теркс и Кайкос на Карибском море
© Depositphotos / d.travnikov
Пять ураганов ожидаются в Атлантическом океане и Карибском море

По состоянию на 13.42 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,7%, до 79,48 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,03%, до 71,22 доллара за баррель.

Brent превысила отметку в 79 долларов за баррель впервые с 10 июля.

Anadarko Petroleum Corp сообщила в понедельник, что эвакуировала персонал и остановила работу двух буровых установок в Мексиканском заливе в преддверии приближения к американскому побережью урагана "Гордон".

Национальный ураганный центр (NHC) США сообщил во вторник, что тропический шторм перейдет в ураган, когда приблизится к побережью на границе между штатами Луизиана и Миссисипи. Кроме того, прогнозное агентство также ожидает выпадения осадков в южных штатах страны.

Инвесторы также могли отреагировать на заявления президента Ирана Хасана Роухани на открытии трех нефтехимических объектов на месторождениях Эселуйе, на юге Ирана. Роухани заявил, что Иран предпримет все попытки для продолжения добычи и экспорта нефти, как процитировало его агентство Bloomberg. Он также отметил, что продолжаются работы по переносу пункта транспортировки большей части иранской нефти из порта Харк (Kharg) в Персидском заливе в порт Джаск (Jask) в Оманском заливе. По заявлению Роухани, план является "стратегически очень важным".

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