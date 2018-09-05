Канада не станет уступать США в торговом соглашении

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо настаивает на том, что Канада не подпишет пересмотренное соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), если в нем не будет механизма разрешения споров и положения о защите культурных секторов Канады, включая средства массовой информации, сообщает телеканал CBC.

"Для канадцев немыслимо, чтобы американская телесеть покупала канадские медиакомпании, будь то газеты, телевизионные станции или телевизионные сети. Это было бы отказом от нашего суверенитета и нашей идентичности, и мы этого просто не примем", — сказал Трюдо журналистам в Ванкувере во вторник.

"Мы с самого начала говорили, что нам нужен механизм разрешения споров, такой как (описан — ред.) в главе 19, и мы будем твердо придерживаться этого", — добавил он.

На данный момент НАФТА включает положение о том, что продукты культурной деятельности не рассматриваются как другие коммерческие товары.

Ранее сообщалось, что одним из требований США в переговорах по новому соглашению является упрощение процесса разрешения торговых споров (так называемый раздел 19 НАФТА).

Трамп ранее объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Позже министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила, что провела конструктивные переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером по поводу заключения нового договора о торговле.

В минувшую пятницу Трамп уведомил конгресс о намерении подписать новый договор вместо НАФТА в течение 90 дней.