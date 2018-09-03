Объем дорожного фонда Кубани превысил 28 миллиардов рублей

КРАСНОДАР, 3 сен — РИА Новости. Объем дорожного фонда Краснодарского края составил более 28 миллиардов рублей, в текущем году планируется отремонтировать около 700 километров дорог местного значения, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на главу края Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что данные были озвучены на расширенном планерном совещании, которое провел в понедельник губернатор.

"В этом году общий объем краевого дорожного фонда составляет более 28 миллиардов рублей. Из них более 20 миллиардов рублей планируется направить на региональные дороги, 7,5 миллиарда — на местные. Все эти средства были доведены муниципалитетам своевременно. Ожидается, что в текущем году в крае будет отремонтировано около 700 километров дорог местного значения", — говорится в сообщении.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства края, сегодня в регионе реализуются две программы по местным дорогам. Одна из них — "Безопасные и качественные дороги" в Краснодарской агломерации. Общий объем ее финансирования и стоимость заключенных муниципальных контрактов составляет 2 миллиарда рублей, в программу включены 74 объекта. На сегодняшний день ее реализация составляет 85%.

"Дорожная сеть — это важная составляющая нашей экономики. Выделенные деньги должны быть трансформированы в качественные отремонтированные или новые дороги. Реализация должна быть видимой для людей, особенно жителей сельской местности. Поэтому мне также важно понимать, как идет освоение средств по программам на местах", — приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Как уточнили в ведомстве, в рамках второй программы краевые субсидии на ремонт и строительство улично-дорожной сети муниципальных образований получили 293 территории.

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