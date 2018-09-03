Госдума может принять закон о социальном предпринимательстве в этом году

КРАСНОГОРСК (Московская область), 3 сен — РИА Новости. Государственная дума может принять закон о социально ориентированном бизнесе до конца года, рассмотрев его в приоритетном порядке, сказал председатель палаты Вячеслав Володин (ЕР) на встрече с деловым сообществом Московской области в понедельник.

Законопроект о социальном предпринимательстве Минэкономразвития России разработало в 2016 году. Он направлен на внедрение понятия "социальное предпринимательство" для возможности оказания ему государственной поддержки.

В ходе совещания президент "Опоры России" Александр Калинин отметил, что такой закон уже принят на региональном уровне в Московской области и эту инициативу нужно распространить и на другие территории России.

"Мы рассмотрим законодательную инициативу в приоритетном порядке. Коллеги правильно поднимают вопрос, социально ориентированный бизнес. И у нас есть возможность этот законопроект рассмотреть до конца года", — сказал Володин.

"Если регион поддерживает социально ориентированный бизнес, ни в коем случае нельзя наказывать его. У нас есть хороший пример Московской области, которая поддерживает социально ориентированный бизнес и его развивает. Эта инициатива требует поддержки через федеральное законодательство", — добавил председатель Госдумы.