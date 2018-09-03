В ОНФ подсчитали, сколько должна банкам средняя российская семья

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Долги россиян перед банками растут ускоренными темпами, подсчитали эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) на основании данных Банка России и Росстата.

По состоянию на первое полугодие 2018 года средняя российская семья из трех человек должна банкам около 234 тысяч рублей. Это на 19 процентов выше показателей прошлого года.

Средний уровень закредитованности домохозяйств, который рассчитывался как отношение долгов по кредитам к среднегодовому доходу семьи, за год вырос с 21 до 24 процентов.

При этом общий объем задолженности физлиц перед банками увеличился на 9,2 процента с начала года, составив в общей сложности 13,25 триллиона рублей. По сравнению с прошлым годом рост задолженности ускорился в 2,6 раза, отмечают эксперты.

Доля просроченной задолженности в стране в первом полугодии 2018 года продолжает падать. Она составила 6,1 процента, что эквивалентно 810,7 миллиарда рублей. Тем не менее этот процесс имеет скорее технический, чем качественный характер, считают в ОНФ.

"Низкий уровень просроченной задолженности, который сегодня показывает статистика Банка России, — это технический показатель, потому что граждане де-юре избегают просрочки через перекредитование, а кредиторы быстро избавляются от плохой просрочки, переуступая право требования коллекторским агентствам", — пояснил руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов.

Среди наиболее закредитованных регионов страны — Калмыкия, Тува, Чувашия, Иркутская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

На банковских депозитах россияне хранят средства общим объемом 27 триллионов рублей, из которых более 20 процентов — в иностранной валюте. Больше всего сбережений — у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Калининградской и Самарской областей. В этих регионах хранят в банках свыше 50% своего среднегодового дохода.