Почти 200 млн рублей выделит Вологодчина на реконструкцию набережных

МОСКВА/ВОЛОГДА, 3 сен — РИА Новости. Власти Вологодской области выделят в текущем году 177,6 миллионов рублей на реконструкцию набережных в Череповце и Великом Устюге, сообщил РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.
Он добавил, что главная цель — повысить качество туристских услуг и расширить перечень туристских маршрутов, а также реализовать ряд мероприятий по продвижению туристского продукта Вологодской области на российском и зарубежном туристских рынках, в том числе благодаря таким проектам, как "Великий Устюг — родина Деда Мороза".