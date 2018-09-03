Почти 200 млн рублей выделит Вологодчина на реконструкцию набережных

МОСКВА/ВОЛОГДА, 3 сен — РИА Новости. Власти Вологодской области выделят в текущем году 177,6 миллионов рублей на реконструкцию набережных в Череповце и Великом Устюге, сообщил РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.

"В этом году из федеральной казны будет выделено 114,1 миллион рублей, из региональной 63,5 миллиона рублей на реконструкцию набережных, которые располагаются в Череповце и Великом Устюге. Средства будут выделены в рамках государственной программы Вологодской области по сохранению и развитие культурного потенциала, развитию туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы", — сказал Кувшинников.

Он добавил, что главная цель — повысить качество туристских услуг и расширить перечень туристских маршрутов, а также реализовать ряд мероприятий по продвижению туристского продукта Вологодской области на российском и зарубежном туристских рынках, в том числе благодаря таким проектам, как "Великий Устюг — родина Деда Мороза".