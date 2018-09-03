Инвестиции в экономику Вологодчины в этом году составят 132 млрд рублей

ВОЛОГДА/МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Вологодской области в текущем году составит около 132 миллиардов рублей, что почти на 1,2 миллиарда рублей больше чем в прошлом году, сообщил РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.
"Вологодская область в течение целого ряда лет демонстрирует рост инвестиций в основной капитал. Так, в 2015 году — 87,1 миллиардов рублей, в 2016 году — 114,1 миллиардов рублей. По итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал составил 130,8 миллиардов рублей инвестиций. В 2018 году объем инвестиций оценивается на уровне порядка 132 миллиардов рублей", — сказал Кувшинников.
По его словам, ожидается, что значительные средства будут вложены в обрабатывающие производства, включая "традиционные" для региона металлургическую и химическую отрасли, а также деревообработку, пищевую промышленность, машиностроение, а также транспортировку и хранение (трубопроводный транспорт).
"В Вологде началось строительство новой фабрики по производству детских смесей швейцарской компании "Нестле". Общий объем инвестиций в строительство нового предприятия составит около 1,8 миллиардов рублей. Фанерный комбинат "Свеза Новатор" (входит в состав компании "Свеза") приступил к реализации инвестиционной программы по строительству высокотехнологичной линии в партнерстве с японской компанией Hashimoto Denki. На новой технологической линии будет выпускаться большеформатная ламинированная фанера и иная продукция с высокой добавленной стоимостью", — сказал Кувшинников.
Объем инвестиций по двум проектам составит свыше 4 миллиардов рублей.
Губернатор также отметил, что в трубопроводном транспорте осуществляется реализация проектов группы компаний "Газпром". Ещё значимыми проектами для региона станут — строительство мостового перехода через реку Шексна в город Череповец и строительство четвертой очереди автомобильного обхода города Вологды.