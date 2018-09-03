Инвестиции в экономику Вологодчины в этом году составят 132 млрд рублей

ВОЛОГДА/МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Вологодской области в текущем году составит около 132 миллиардов рублей, что почти на 1,2 миллиарда рублей больше чем в прошлом году, сообщил РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.

"Вологодская область в течение целого ряда лет демонстрирует рост инвестиций в основной капитал. Так, в 2015 году — 87,1 миллиардов рублей, в 2016 году — 114,1 миллиардов рублей. По итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал составил 130,8 миллиардов рублей инвестиций. В 2018 году объем инвестиций оценивается на уровне порядка 132 миллиардов рублей", — сказал Кувшинников.

По его словам, ожидается, что значительные средства будут вложены в обрабатывающие производства, включая "традиционные" для региона металлургическую и химическую отрасли, а также деревообработку, пищевую промышленность, машиностроение, а также транспортировку и хранение (трубопроводный транспорт).

Отвечая на вопрос о том, какие новые инвестиционные проекты будут реализованы в регионе в ближайшие три года, глава региона сообщил, что компания "Северсталь" приступила к реализации проекта по реконструкции доменной печи №5, стоимость которого составляет порядка 30 миллиардов рублей; компания АО "Апатит" приступила к реализации проекта по строительству новой установки по производству серной кислоты с объёмом инвестиций в 10 миллиардов рублей. Кроме того, на территории индустриального парка "Череповец" началась реализация проекта по строительству нового современного завода по производству фибролитовых плит с объёмом инвестиций в более чем 2,4 миллиарда рублей рублей.

"В Вологде началось строительство новой фабрики по производству детских смесей швейцарской компании "Нестле". Общий объем инвестиций в строительство нового предприятия составит около 1,8 миллиардов рублей. Фанерный комбинат "Свеза Новатор" (входит в состав компании "Свеза") приступил к реализации инвестиционной программы по строительству высокотехнологичной линии в партнерстве с японской компанией Hashimoto Denki. На новой технологической линии будет выпускаться большеформатная ламинированная фанера и иная продукция с высокой добавленной стоимостью", — сказал Кувшинников.

Он озвучил ещё один крупный проект — в сфере лесообработки — строительство в Вохтоге фанерного завода мощностью 120 тысяч кубометров в год и увеличение действующих мощностей по производству плит ДСП до 300 тысяч кубометров в год (увеличение — на 25 тысяч). Инициаторы проекта — группа компаний "Вологодские лесопромышленники" и Череповецкий фанерно-мебельный комбинат.

Объем инвестиций по двум проектам составит свыше 4 миллиардов рублей.

Губернатор также отметил, что в трубопроводном транспорте осуществляется реализация проектов группы компаний "Газпром". Ещё значимыми проектами для региона станут — строительство мостового перехода через реку Шексна в город Череповец и строительство четвертой очереди автомобильного обхода города Вологды.