ФАС усилит контроль за ценами на хлеб в регионах

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направит письма в свои территориальные управления в тех регионах, где наблюдаются признаки необоснованного роста цен на хлеб, с просьбой усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на этом рынке, сообщила РИА Новости начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко.

В понедельник газета "Известия" сообщила, что зерновые компании и производители ожидают роста цен на хлеб на 10% к октябрю. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в свою очередь заявил РИА Новости, что никаких скачкообразных изменений цен на хлеб не предвидится. Минсельхоз РФ также не прогнозирует значительного роста цен на хлеб в стране. С учетом ожидающегося хорошего урожая, в текущем году сохраняются невысокие темпы роста стоимости хлеба — на 1,4%, сообщили РИА Новости в министерстве.

"ФАС России на постоянной основе осуществляет мониторинг рынка хлеба и социально значимых товаров. При этом необходимо учесть, что рынок хлеба является достаточно конкурентным, рынки являются региональными. В связи с этим, в те территориальные управления, где наблюдается высокий уровень концентрации производства и имеются признаки необоснованного роста цен, будет направлено письмо с просьбой усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на этом рынке",- сказала Мирочиненко.

Она также отметила, что на федеральном уровне по этим рынкам будет осуществляться обобщение полученной информации и разрабатываться меры по исправлению ситуации.

"Что касается заявлений должностных лиц о возможном повышении цен, в настоящее время ФАС России рассматривает возможность выдачи предостережения по данному факту", — подытожила она.