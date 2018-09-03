ФАС признала рекламу "Яндекс.Такси" о поездках "от 30 рублей" незаконной

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала недостоверной рекламу сервиса "Яндекс.Такси", в которой компания назвала цену подачи машины минимальной ценой поездки, сообщается на сайте службы.

Как отметила ФАС, цена всей поездки складывается не только из цены подачи, но и из тарифа за поездку по городу.

Соответствующая реклама распространялась в городах Курск, Петрозаводск, Ставрополь, Пятигорск, Иваново, Череповец и Мурманск в период с 15 марта 2018 года по май 2018 года. На наклейках на автомобилях партнеров сервиса сообщалось крупным шрифтом "Яндекс.Такси" от 30 р" и мелким шрифтом "Цена за подачу".

"В связи с тем, что поясняющая информация об условиях предоставления услуги выполнена невоспринимаемым шрифтом, у потребителей создается впечатление, что минимальная стоимость оказываемой услуги по перевозке такси составляет только ту сумму, которая указана в рекламе. Однако указанная в рекламе цена представляет собой лишь стоимость подачи такси, в то время как стоимость поездки складывается из цены посадки в автомобиль и цены поездки по городу в соответствии с тарифом", — говорится в сообщении.

Служба признала рекламу недостоверной и выдала предписание о прекращении нарушения. Готовится к возбуждению дело об административном правонарушении, отмечается в сообщении.