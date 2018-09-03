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Экономика

В BBI сообщили, насколько российские миллиардеры стали богаче

(обновлено: 15:22 03.09.2018)
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© Fotolia / SemAПачка денег. Архивное фотоПачка денег. Архивное фото
© Fotolia / SemA

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Совокупное состояние богатейших российских миллиардеров за январь-август 2018 года увеличилось на 8,735 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). При этом лидерство вернулось к совладельцу "Новатэка" Леониду Михельсону, тогда как по итогам июля богатейшим был признан основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов.

Александр Борисов и Арчена
© Фото из личного архива Александра Борисова
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Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.

Согласно данным BBI, состояние Михельсона с начала года выросло на 3,63 миллиарда долларов — до 20,3 миллиарда долларов. На втором месте в списке Мордашов с показателем в 19,8 миллиарда долларов (рост на 108 миллионов), на третьем — основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с 19,4 миллиарда долларов (рост на 1,33 миллиарда).

Четвертое место занимает один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, который потерял 608 миллионов долларов и чье состояние теперь оценивается в 18,3 миллиарда. Замыкает пятерку лидеров крупнейший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко. Его капитал вырос на 2,06 миллиарда — до 15,9 миллиарда долларов.

Основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг остался на шестой строчке, потеряв за восемь месяцев 947 миллионов долларов (состояние оценивается в 15,3 миллиарда). Совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов увеличил капитал на 2,37 миллиарда — до 15 миллиардов долларов. Состояние Геннадия Тимченко (владеет долями в "Новатэке" и "Сибуре") выросло на 3,36 миллиарда — до 14,5 миллиарда долларов, Алишера Усманова ("Металлоинвест", "Мегафон", Mail.ru) — уменьшилось на 511 миллионов, до 14 миллиардов долларов. Роман Абрамович (Evraz) разбогател на 1,29 миллиарда — до 13,8 миллиарда долларов.

Больше всех из нынешнего списка российских миллиардеров с начала года потерял Искандер Махмудов, в число активов которого входят доли в УГМК и "Трансмашхолдинге": его состояние уменьшилось на 2,26 миллиарда — до 4,21 миллиарда долларов.

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Nitrok
Надо срочно поднимать пенсионный возраст ! Денег в стране нет ! (Сарказм)
15:05
03.09.2018
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