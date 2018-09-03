Песков отметил рост значения Китая в экономическом сотрудничестве с Россией

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Китай стремительно "наступает на пятки" Евросоюзу по объемам экономического сотрудничества с РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что президент неоднократно подчеркивал заинтересованность России в том, чтобы пространство ЕС было "развивающимся, процветающим, предсказуемым и стабильным". "Такой подход неоднократно высказывал Путин и каких-либо изменений здесь нет", — добавил он.
Макрон, рассуждая во время интервью шведскому телевидению SVT о европейских ценностях и разнице между Францией и Россией, сказал, что дискуссии с РФ необходимы и что он уважает российского президента Владимира Путина, который, однако, "мечтает о развале ЕС".