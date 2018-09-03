Песков отметил рост значения Китая в экономическом сотрудничестве с Россией

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Китай стремительно "наступает на пятки" Евросоюзу по объемам экономического сотрудничества с РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия продолжает развивать двусторонние отношения со странами-членами этой интеграции (ЕС — ред.). Но в целом, поскольку Евросоюз является основным торгово-экономическим партнером России, по объемам ему стремительно наступает на пятки Китай", — сказал Песков, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что российский лидер Владимир Путин "мечтает о развале ЕС".

Песков отметил, что президент неоднократно подчеркивал заинтересованность России в том, чтобы пространство ЕС было "развивающимся, процветающим, предсказуемым и стабильным". "Такой подход неоднократно высказывал Путин и каких-либо изменений здесь нет", — добавил он.

Макрон, рассуждая во время интервью шведскому телевидению SVT о европейских ценностях и разнице между Францией и Россией, сказал, что дискуссии с РФ необходимы и что он уважает российского президента Владимира Путина, который, однако, "мечтает о развале ЕС".