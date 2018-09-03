В Роструде рассказали о работе над законопроектом о долгах по зарплатам

НОВОСИБИРСК, 3 сен – РИА Новости. Законопроект, предусматривающий механизм принудительного погашения задолженности по заработной плате по решению инспекции труда, почти готов, сообщил в понедельник замглавы Роструда Иван Шкловец.

"Сейчас в высокой стадии готовности законопроект, который предусматривает принудительное погашение задолженности по заработной плате по решению инспекции труда", — сказал он на совещании по ликвидации задолженности по зарплатам в регионах Сибирского федерального округа.

Шкловец отметил, что Роструд совместно с Минтрудом продолжает вырабатывать механизм оперативного погашения возникающих задолженностей по зарплатам.

"Вносились предложения по внесению полной ответственности собственников. На стадии межведомственного согласования… К сожалению, пока законопроект не был внесен, и то что Сергей Иванович сказал, что есть возможность сделать это через депутатов, – наверное, необходимо это делать", — сказал он, комментируя предложение полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло о необходимости принятия закона об ужесточении ответственности собственника бизнеса за невыплату зарплат, вплоть до уголовной.

С учетом текущей ситуации Шкловец призвал органы власти сибирских регионов пока делать акцент на организационных и административных мерах в борьбе с долгами по зарплатам.