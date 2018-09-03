"Победа" повысит минимальную стоимость провоза багажа

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") повысит минимальную стоимость провоза багажа с 499 до 777 рублей, сообщил перевозчик.

"Победа" с 4 сентября 2018 года вынуждена увеличить минимальный тариф на провоз 10 кг багажа с 499 рублей до 777 рублей. Компания пошла на эту меру из-за требования УФАС Москвы снять ограничение на количество мест багажа по промотарифу на рейс", — говорится в сообщении.

В августе Московское управление Федеральной антимонопольной службы РФ (УФАС) указало на признаки невыгодных условий провоза багажа авиакомпанией "Победа" и выдало лоукостеру предупреждение о необходимости прекращения навязывания невыгодных условий пассажирам. Так, при оформлении билетов на официальном сайте авиакомпании на нескольких пассажиров ресурс дает возможность приобрести перевозку багажа весом до 10 килограммов за 499 рублей только на одного пассажира из бронирования. Остальным же пассажирам можно оформить багажное место только до 20 килограммов, что стоит уже 1499 рублей.

"У нас 70% клиентов не покупают никакой дополнительный багаж, их полностью устраивает бесплатная норма ручной клади. Но мы хотели стимулировать клиентов приходить на наш сайт за самыми низкими ценами, поэтому ввели промотариф на багаж 10 килограммов. Очевидно, что промотариф не может предлагаться без ограничений. Но каждая семья, оформлявшая перелет одним бронированием, имела возможность оплатить провоз багажа по промотарифу. По требованию УФАС Москвы нам пришлось снять ограничение на количество мест багажа до 10 кг и отменить по этой причине промотариф", — приводятся слова гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова.