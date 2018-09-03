Долги по зарплате в Сибири составили более миллиарда рублей

НОВОСИБИРСК, 3 сен – РИА Новости. Оперативная задолженность по заработной плате в регионах Сибирского федерального округа на 1 августа текущего года составила 1,091 миллиарда рублей, что почти в два раза меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, сообщил замглавы Роструда Иван Шкловец.

"Несмотря на положительную динамику, ситуация в ряде регионов остается напряженной. По оперативным данным, задолженность субъектов, входящих в Сибирский федеральный округ, включая субъекты малого предпринимательства, на 1 августа составила 1,091 миллиарда рублей, это 294 организации-должника. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года она снизилась на 914 миллионов рублей", — сказал Шкловец в понедельник на специальном совещании по ситуации с выплатой зарплат в регионах Сибири.

По его словам, наибольшая задолженность по зарплате зафиксирована в Новосибирской области — 192,8 миллиона рублей, а крупнейшими должниками являются МСУ-78 (задолженность перед 335 работниками на 45,3 миллиона рублей, предприятие находится в стадии банкротства), а также предприятие "Ратек" (задолженность перед 1450 работниками на 40,05 миллиона рублей, предприятие является экономически активным).

"Второй по величине задолженности субъект – Забайкальский край – 182,4 миллиона рублей. Здесь крупнейший должник предприятие "Кварц" с долгом 46,8 миллиона рублей перед 596 работниками. Предприятие в процедуре банкротства. Крупнейший должник Кемеровской области предприятие "Георесурс" с долгом 14,5 миллиона рублей, 108 работников", — сказал он.

Шкловец добавил, что в реестре крупнейших должников по зарплатам с объемом задолженности свыше 25 миллионов рублей в Сибири также входят "Иркутскнефтегазстрой" — 54 миллиона рублей, АО "Забайкальское аэрогеодезическое предприятие" — 25 миллионов рублей.

"Практически по каждому должнику в течение года было проведено совещание. Определен ряд мер, даны рекомендации. В результате принятых мер из реестра было исключено новосибирское предприятие "Сибнефтегеофизика", где задолженность снижена со 192 до 10 миллионов рублей", — отметил замглавы Роструда.