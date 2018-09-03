СМИ сообщили о возможном росте цен на хлеб

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Зерновые компании и производители предупредили о росте цен на хлеб, который производят из высокосортной пшеничной муки. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что к октябрю ожидается подорожание на десять процентов. По данным издания, это произойдет на фоне изменения курса валют и снижения прогноза на урожай.

Как отмечает исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков, цены на муку составляют 30 процентов себестоимости хлеба и не могут не отразиться на итоговом продукте. При этом с середины сентября эксперты прогнозируют ее подорожание с 16 до 18-18,5 рубля за килограмм.

В пресс-службе Минсельхоза сообщили "Известиям", что стоимость хлеба до конца 2018 года и в начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы.