СМИ сообщили о возможном росте цен на хлеб

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Зерновые компании и производители предупредили о росте цен на хлеб, который производят из высокосортной пшеничной муки. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка.
Как отмечает исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков, цены на муку составляют 30 процентов себестоимости хлеба и не могут не отразиться на итоговом продукте. При этом с середины сентября эксперты прогнозируют ее подорожание с 16 до 18-18,5 рубля за килограмм.
В пресс-службе Минсельхоза сообщили "Известиям", что стоимость хлеба до конца 2018 года и в начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы.