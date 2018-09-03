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Экономика

Эксперты предсказали рост цены биткоина на этой неделе

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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фотоСувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на предстоящей неделе продолжит расти, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по итогам торгов воскресенья биткоин подорожал на 1,02% — до 7,275 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос в цене на 1,37% — до 7,291 тысячи долларов.

В ходе торгов минувшей недели цена криптовалюты впервые с начала августа преодолела отметку в 7 тысяч долларов.

Начало зеленой полосы

Ферма для майнинга криптовалют. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов считает, что биткоин демонстрирует "повышательный тренд" и цена выше 7,2 тысячи долларов "убеждает в серьезности этого тренда".

"Биткоин нуждается в массовом признании. Это единственный драйвер роста котировок… В ближайшие дни нет оснований для пессимизма, поэтому ждем "зеленой" полосы, но не выше 7,8 тысячи для биткойна на этой неделе", — сообщил он.

Аналогичного мнения и глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов. "Рынок выглядит "бычьим", мы наблюдаем уже третью неделю роста. Цена биткоина, возможно, уже на неделе достигнет 8 тысяч долларов", — предположил он.

Главный аналитик Tokenbox Игорь Доганов также считает, что рост цены биткоина продолжится на этой неделе. В то же время он указал на возможные спекуляции на рынке.

"Очень вероятным сценарием является продолжение позитивной динамики в течение следующей недели. Стоит отметить резкий рост позиций short в течение 2 сентября. На бирже Bitfinex прирост "медвежьих ставок" составил 52% за сутки, что является очень редким явлением. Таким образом, часть трейдеров не верят в развитие новой повышательной тенденции либо располагают инсайдом", — отметил он.

Глобальные факторы

Компьютер. Архивное фото
© Fotolia / Artur Marciniec
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Одним из главных событий минувшей недели стало решение платформы Yahoo Finance ввести возможность покупки и продажи биткоина и ряда других криптовалют для жителей США. Эксперты не исключают, что развитие этой истории отразится в дальнейшем на цене биткоина.

"Новость о введении в Yahoo.Finance криптообменника может вполне стать важным фактором для смены трендов на всем крипторынке", — полагает Ордов.

Внимание участников рынка привлекло и сообщение издания Business Insider со ссылкой на источники, что Чикагская биржа опционов (CBOE) планирует запустить торговлю фьючерсами на вторую по капитализации в мире криптовалюту Ethereum (ETH) до конца 2018 года. Для запуска нового инструмента необходимо получить одобрение Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Криптовалюта биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По данным источников, котировки фьючерсных контрактов на Ethereum будут определяться ценой на американской криптовалютной бирже Gemini. CBOE использовала показатели этой биржи во время запуска фьючерсов на биткоин в декабре прошлого года.

"Чикагская биржа заявила, что планирует запустить фьючерсы на ETH до конца года, что придает позитивного импульса для рынка в целом. В целом это отлично укладывается в рамки развития финансовых инструментов вокруг рынка криптовалют, осталось дождаться решение SEC по инициативе CBOE", — указал Зартдинов.

"Данная тема достаточно противоречива с точки зрения влияния на цены, но в любом случае свидетельствует о наличии интереса институциональных инвесторов не только к биткоину, но и крипторынку в целом", — полагает Доганов.

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