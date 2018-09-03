Deloitte: Дальнему Востоку и иностранцам есть что предложить друг другу

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Визит делегации Китая во главе с председателем страны Си Цзиньпином на Восточный экономический форум (ВЭФ) послужит стимулом для более активного сотрудничества бизнеса на Дальнем Востоке; ждут на форуме и партнеров из Японии, Южной Кореи, Европы. О том, что могут предложить иностранцы партнерам из России в интервью РИА Новости рассказали руководитель департамента по России и СНГ Deloitte в Китае Александр Крылов и руководитель Deloitte СНГ во Владивостоке Сергей Лавский.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.

"Приезд главы КНР с нашей точки зрения в дальнейшем послужит сигналом китайским компаниям развивать более активное сотрудничество с российским бизнесом на Дальнем Востоке. Мы прогнозируем рост китайско-российского торгового оборота в третий год подряд", — отмечают собеседники агентства.

Ключевой гость

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что в России ждут председателя КНР Си Цзиньпина с визитом во Владивосток сентябре, его активная позиция позволяет развиваться российско-китайским отношениям по намеченному плану.

По словам президента РФ, товарооборот России и Китая за первое полугодие 2018 года увеличился на 50%. "В прошлом году у нас товарооборот был 87 миллиардов, а за первое полугодие этого года увеличился сразу на 50%, и в этом году мы, скорее всего, выйдем на рубеж торгового оборота — 100 миллиардов долларов", — отмечал глава российского государства.

Эксперты Deloitte считают, что России имеет смысл сконцентрировать усилия на экспорте нересурсных продуктов в Китай, например, сельхозпродукции. "Мы также видим возможности для более активного сотрудничества двух стран в области реализации инфраструктурных проектов. Надеемся, что будет закончено строительство трансграничного мостового перехода через реку Амур в Еврейской автономной области. В планах двух стран также реализация инициатив по строительству грузопассажирской дороги "Евразия", — добавляют они.

Китай сейчас фокусируется на развитии технологий, медицинского сектора и образования, в связи с чем данные сферы также являются потенциально интересными с точки зрения взаимодействия двух стран. Увеличивается и поток китайских туристов в Россию: число поездок китайских граждан в Россию выросло в 2017 году на 15% по сравнению с прошлым годом.

И запад, и восток

В рамках форума также запланированы встречи в форматах Россия-Корея, Россия-Япония, Россия-Европа. Собеседники агентства напоминают, что Россия уже работает с Японией и Кореей в области привлечения инвестиций на Дальний Восток в рамках Российско-Японской инвестиционной платформы и Российско-Корейской инициативы финансового сотрудничества.

"Тем не менее, есть и сдерживающие развитие зарубежного бизнеса в России факторы, такие как геополитические риски, слабый рубль, усиление государственного регулирования предпринимательской деятельности", — замечают Крылов и Лавский.

Говоря о новых инвестиционных проектах европейских компаний на Дальнем Востоке, эксперты затруднились выделить первичные препятствия для инвестиций: это может быть текущая внешнеполитическая ситуация или отсутствие интереса со стороны европейского бизнеса с точки зрения географического расположения региона.

"Согласно информации Министерства по развитию Дальнего Востока, новые европейские инвесторы есть, но их проекты небольшие. Есть высокий интерес со стороны бизнесменов из Австрии, Германии, Бельгии, однако с практической точки зрения этот интерес не выходит за рамки посещения региона различными бизнес делегациями", — отмечают они.

Тем не менее, территория Дальнего Востока обладает достаточным потенциалом для вложения капитала, уверены в Deloitte. Кроме традиционного ресурсного сектора экономики, европейским инвесторам стоит рассмотреть, например, такие высокопотенциальные сферы, как туризм и сфера гостеприимства, которые в последние годы показывают значительную положительную динамику.

Рост в условиях санкций

Эксперты Deloitte обращают внимание, что с течением времени отношение иностранных партнеров и зарубежного бизнеса к вводу санкций изменилось. "Все понимают, что это надолго, тем не менее, ограничения касаются отдельных компаний и лиц, и есть отрасли и рынки, которые продолжают развиваться и открыты к сотрудничеству с зарубежными партнерами, несмотря на текущую экономическую и внешнеполитическую ситуацию", — говорят они.

Как и в период любого кризиса всегда есть игроки, которые находят новые возможности, получают выгоду и занимают определенную нишу на рынке, считают в компании. Так, Китай стал заметным игроком на российском рынке оборудования для нефтедобычи. Китайские компании, которые занимаются производством оборудования для бурения, повышения нефтеотдачи, оборудования для перекачки природного газа оперативно создают в РФ сети филиалов гарантийного обслуживания, а также склады запасных частей.

"Летом 2017 года Baker Hudges запустила в Тюменской области новый завод по производству оборудования для закачивания скважин. Ожидается, что в течение трех лет на отечественном рынке увеличится доля оборудования из Китая, Республики Корея, Сингапура", — напоминают Крылов и Лавский.

Они также приводят пример компании Huawei, которая входит в тройку лидеров по розничным продажам смартфонов в России. "Интересно, что согласно данным нашего опроса финансовых директоров ведущих компаний в России расширять сотрудничество планируют в основном компании сектора высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ (54% респондентов)", — заключили они.