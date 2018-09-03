Deloitte: Дальнему Востоку и иностранцам есть что предложить друг другу

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Визит делегации Китая во главе с председателем страны Си Цзиньпином на Восточный экономический форум (ВЭФ) послужит стимулом для более активного сотрудничества бизнеса на Дальнем Востоке; ждут на форуме и партнеров из Японии, Южной Кореи, Европы. О том, что могут предложить иностранцы партнерам из России в интервью РИА Новости рассказали руководитель департамента по России и СНГ Deloitte в Китае Александр Крылов и руководитель Deloitte СНГ во Владивостоке Сергей Лавский.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.
"Приезд главы КНР с нашей точки зрения в дальнейшем послужит сигналом китайским компаниям развивать более активное сотрудничество с российским бизнесом на Дальнем Востоке. Мы прогнозируем рост китайско-российского торгового оборота в третий год подряд", — отмечают собеседники агентства.
Ключевой гость
По словам президента РФ, товарооборот России и Китая за первое полугодие 2018 года увеличился на 50%. "В прошлом году у нас товарооборот был 87 миллиардов, а за первое полугодие этого года увеличился сразу на 50%, и в этом году мы, скорее всего, выйдем на рубеж торгового оборота — 100 миллиардов долларов", — отмечал глава российского государства.
Эксперты Deloitte считают, что России имеет смысл сконцентрировать усилия на экспорте нересурсных продуктов в Китай, например, сельхозпродукции. "Мы также видим возможности для более активного сотрудничества двух стран в области реализации инфраструктурных проектов. Надеемся, что будет закончено строительство трансграничного мостового перехода через реку Амур в Еврейской автономной области. В планах двух стран также реализация инициатив по строительству грузопассажирской дороги "Евразия", — добавляют они.
Китай сейчас фокусируется на развитии технологий, медицинского сектора и образования, в связи с чем данные сферы также являются потенциально интересными с точки зрения взаимодействия двух стран. Увеличивается и поток китайских туристов в Россию: число поездок китайских граждан в Россию выросло в 2017 году на 15% по сравнению с прошлым годом.
И запад, и восток
"Тем не менее, есть и сдерживающие развитие зарубежного бизнеса в России факторы, такие как геополитические риски, слабый рубль, усиление государственного регулирования предпринимательской деятельности", — замечают Крылов и Лавский.
Говоря о новых инвестиционных проектах европейских компаний на Дальнем Востоке, эксперты затруднились выделить первичные препятствия для инвестиций: это может быть текущая внешнеполитическая ситуация или отсутствие интереса со стороны европейского бизнеса с точки зрения географического расположения региона.
Тем не менее, территория Дальнего Востока обладает достаточным потенциалом для вложения капитала, уверены в Deloitte. Кроме традиционного ресурсного сектора экономики, европейским инвесторам стоит рассмотреть, например, такие высокопотенциальные сферы, как туризм и сфера гостеприимства, которые в последние годы показывают значительную положительную динамику.
Рост в условиях санкций
Как и в период любого кризиса всегда есть игроки, которые находят новые возможности, получают выгоду и занимают определенную нишу на рынке, считают в компании. Так, Китай стал заметным игроком на российском рынке оборудования для нефтедобычи. Китайские компании, которые занимаются производством оборудования для бурения, повышения нефтеотдачи, оборудования для перекачки природного газа оперативно создают в РФ сети филиалов гарантийного обслуживания, а также склады запасных частей.
Они также приводят пример компании Huawei, которая входит в тройку лидеров по розничным продажам смартфонов в России. "Интересно, что согласно данным нашего опроса финансовых директоров ведущих компаний в России расширять сотрудничество планируют в основном компании сектора высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ (54% респондентов)", — заключили они.