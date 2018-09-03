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Экономика

Deloitte: Дальнему Востоку и иностранцам есть что предложить друг другу

(обновлено: 03:31 03.09.2018)
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© Fotolia / Julia MashkovaДальний Восток. Архивное фотоДальний Восток. Архивное фото
© Fotolia / Julia Mashkova

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Визит делегации Китая во главе с председателем страны Си Цзиньпином на Восточный экономический форум (ВЭФ) послужит стимулом для более активного сотрудничества бизнеса на Дальнем Востоке; ждут на форуме и партнеров из Японии, Южной Кореи, Европы. О том, что могут предложить иностранцы партнерам из России в интервью РИА Новости рассказали руководитель департамента по России и СНГ Deloitte в Китае Александр Крылов и руководитель Deloitte СНГ во Владивостоке Сергей Лавский.

Логотип Восточного экономического форума. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.

"Приезд главы КНР с нашей точки зрения в дальнейшем послужит сигналом китайским компаниям развивать более активное сотрудничество с российским бизнесом на Дальнем Востоке. Мы прогнозируем рост китайско-российского торгового оборота в третий год подряд", — отмечают собеседники агентства.

Ключевой гость

На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что в России ждут председателя КНР Си Цзиньпина с визитом во Владивосток сентябре, его активная позиция позволяет развиваться российско-китайским отношениям по намеченному плану.

По словам президента РФ, товарооборот России и Китая за первое полугодие 2018 года увеличился на 50%. "В прошлом году у нас товарооборот был 87 миллиардов, а за первое полугодие этого года увеличился сразу на 50%, и в этом году мы, скорее всего, выйдем на рубеж торгового оборота — 100 миллиардов долларов", — отмечал глава российского государства.

Эксперты Deloitte считают, что России имеет смысл сконцентрировать усилия на экспорте нересурсных продуктов в Китай, например, сельхозпродукции. "Мы также видим возможности для более активного сотрудничества двух стран в области реализации инфраструктурных проектов. Надеемся, что будет закончено строительство трансграничного мостового перехода через реку Амур в Еврейской автономной области. В планах двух стран также реализация инициатив по строительству грузопассажирской дороги "Евразия", — добавляют они.

Китай сейчас фокусируется на развитии технологий, медицинского сектора и образования, в связи с чем данные сферы также являются потенциально интересными с точки зрения взаимодействия двух стран. Увеличивается и поток китайских туристов в Россию: число поездок китайских граждан в Россию выросло в 2017 году на 15% по сравнению с прошлым годом.

И запад, и восток

Президент Монголии Халтмагийн Баттулга. Архивное фото
© Григорий Сысоев
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В рамках форума также запланированы встречи в форматах Россия-Корея, Россия-Япония, Россия-Европа. Собеседники агентства напоминают, что Россия уже работает с Японией и Кореей в области привлечения инвестиций на Дальний Восток в рамках Российско-Японской инвестиционной платформы и Российско-Корейской инициативы финансового сотрудничества.

"Тем не менее, есть и сдерживающие развитие зарубежного бизнеса в России факторы, такие как геополитические риски, слабый рубль, усиление государственного регулирования предпринимательской деятельности", — замечают Крылов и Лавский.

Говоря о новых инвестиционных проектах европейских компаний на Дальнем Востоке, эксперты затруднились выделить первичные препятствия для инвестиций: это может быть текущая внешнеполитическая ситуация или отсутствие интереса со стороны европейского бизнеса с точки зрения географического расположения региона.

Остров Русский во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Согласно информации Министерства по развитию Дальнего Востока, новые европейские инвесторы есть, но их проекты небольшие. Есть высокий интерес со стороны бизнесменов из Австрии, Германии, Бельгии, однако с практической точки зрения этот интерес не выходит за рамки посещения региона различными бизнес делегациями", — отмечают они.

Тем не менее, территория Дальнего Востока обладает достаточным потенциалом для вложения капитала, уверены в Deloitte. Кроме традиционного ресурсного сектора экономики, европейским инвесторам стоит рассмотреть, например, такие высокопотенциальные сферы, как туризм и сфера гостеприимства, которые в последние годы показывают значительную положительную динамику.

Рост в условиях санкций

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Чайка намерен принять участие в работе ВЭФ
Эксперты Deloitte обращают внимание, что с течением времени отношение иностранных партнеров и зарубежного бизнеса к вводу санкций изменилось. "Все понимают, что это надолго, тем не менее, ограничения касаются отдельных компаний и лиц, и есть отрасли и рынки, которые продолжают развиваться и открыты к сотрудничеству с зарубежными партнерами, несмотря на текущую экономическую и внешнеполитическую ситуацию", — говорят они.

Как и в период любого кризиса всегда есть игроки, которые находят новые возможности, получают выгоду и занимают определенную нишу на рынке, считают в компании. Так, Китай стал заметным игроком на российском рынке оборудования для нефтедобычи. Китайские компании, которые занимаются производством оборудования для бурения, повышения нефтеотдачи, оборудования для перекачки природного газа оперативно создают в РФ сети филиалов гарантийного обслуживания, а также склады запасных частей.

Логотип ВЭФ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Летом 2017 года Baker Hudges запустила в Тюменской области новый завод по производству оборудования для закачивания скважин. Ожидается, что в течение трех лет на отечественном рынке увеличится доля оборудования из Китая, Республики Корея, Сингапура", — напоминают Крылов и Лавский.

Они также приводят пример компании Huawei, которая входит в тройку лидеров по розничным продажам смартфонов в России. "Интересно, что согласно данным нашего опроса финансовых директоров ведущих компаний в России расширять сотрудничество планируют в основном компании сектора высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ (54% респондентов)", — заключили они.

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