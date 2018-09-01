Путин и Алиев подписали заявление об экономическом сотрудничестве

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 1 сен — РИА Новости. Россия и Азербайджан подписали совместное заявление о приоритетных направлениях экономического сотрудничества.

Документ подписан по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и азербайджанского лидера Ильхам Алиева.

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписывают совместное заявление о приоритетных направлениях экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном", — отметили во время церемонии.

В частности, в совместном заявлении говорится, что лидеры двух стран исходят из необходимости уделять внимание созданию наиболее благоприятных условий в торговле для развития взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, увеличению транзитно-транспортного потенциала на российско-азербайджанских участках международных транспортных коридоров с использованием технологий интеллектуальных транспортных систем, а также созданию совместных производств в перспективных отраслях национальных экономик и экспорта для их диверсификации и решения задач в области инновационного развития.

Кроме того, уделяется особое внимание вопросам по развитию взаимодействия по внедрению инновационных подходов в области государственного управления, в том числе современных цифровых технологий в бюджетно-налоговой сфере, обмену опытом и сотрудничеству по применению передового программного обеспечения для использования в государственном секторе, а также вопросам по расширению сотрудничества в гуманитарных областях, включая молодежную политику, образование, спорт и туризм.

"Главы двух государств убеждены, что реализация подписанного в ходе официального визита президента Азербайджанской республики в РФ плана действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства между РФ и Азербайджанской республикой", — говорится на сайте Кремля.