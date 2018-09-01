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Экономика

Убийственная помощь: как МВФ делает страны банкротами

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© AP Photo / Natacha PisarenkoУчастница протеста в маске, стилизованной под стодолларовую банкноту в Буэнос-Айресе, АргентинаУчастница протеста в маске, стилизованной под стодолларовую банкноту в Буэнос-Айресе, Аргентина
© AP Photo / Natacha Pisarenko

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Александр Лесных. Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что договорился с МВФ о новом кредите на 50 миллиардов долларов. Программа финансовой помощи Буэнос-Айресу завершается в декабре 2019-го. Эксперты уверены: это дата очередного дефолта, который добьет экономику страны. В МВФ тоже это прекрасно понимают. Каковы истинные цели международного кредитора и кому продают за бесценок целые страны — в материале РИА Новости.

Старые грабли

Туалет в провинции Афганистана Дайкунди
© Flickr / Institute for Money, Technology and Financial Inclusion
Доллары вместо туалетной бумаги. Уроки экономической истории
Конечно, Макри обратился к МВФ не от хорошей жизни. В этом году, по самым оптимистичным прогнозам, инфляция в Аргентине достигнет 32%, хотя правительство обещало не более 15,7%. ВВП вместо ожидаемого роста на 3,2% сократится, в лучшем случае — на один процент.

Сейчас главная задача президента — пережить очередные выборы, которые состоятся в следующем году. Шансы на переизбрание тают с каждым днем, поэтому Макри старается убедить всех, что благодаря очередному кредиту МВФ инвесторы поверят в платежеспособность страны и вернутся с деньгами.

Однако и инвесторы, и аргентинский президент, и чиновники МВФ понимают: когда придет время платить по долгам, Аргентина объявит дефолт по всем своим обязательствам перед фондом. В этом и заключается главная цель МВФ: когда страна задохнется от выданных ей займов, всю ее собственность можно будет скупить по дешевке и продать "правильным" инвесторам.

МВФ уже проворачивал такую схему в Аргентине, причем совсем недавно. В 1990-е министр иностранных дел и экономики страны Доминго Кавальо провел ряд монетаристских реформ: привязал курс песо к доллару, объявил массовую приватизацию государственной собственности и освободил иностранных инвесторов от налогов на срок от пяти до 25 лет.

Экономика действительно оживилась, и МВФ поощрял действия Кавальо, выдавая стране кредиты для расчетов по старым долгам. Вот только когда в 1999-м году соседняя Бразилия девальвировала свою валюту, инвесторы переправили капитал туда, и Аргентина осталась ни с чем.

Аргентинские национальные компании к тому моменту были сломлены иностранными конкурентами, а в 2001-м страна просрочила выплаты по облигациям, и все кредиторы ринулись продавать ее ценные бумаги. Тогда МВФ объявил, что спасать страну от дефолта уже поздно, и отказал в очередном транше.

Из князи в грязи

Составление завещания
© Depositphotos / photographee.eu
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Успехи МВФ на поприще разрушения национальных экономик не ограничиваются Аргентиной. Настоящим кошмаром для Юго-Восточной Азии стал 1997 год. "Азиатскому кризису" предшествовал инвестиционный бум, обеспечивавшийся преимущественно заемными средствами и избыточными экономическими мощностями. Последнее хорошо видно на примере Таиланда, где из-за высоких инвестиций в строительство предложение на рынке недвижимости существенно превышало спрос.

МВФ приветствовал "экономическое чудо", однако в середине 1997 года тайский бат подвергся атакам спекулянтов и резко пошел вниз. За этим последовал биржевой крах большинства других стран региона — Малайзии, Южной Кореи, Индонезии и даже Японии.

Глава правительства Малайзии Мухаммед Махатхир быстро определил источник финансовой агрессии и распорядился закрыть отделение МВФ, выслав из страны всех его специалистов. Остальные страны сохранили верность международному кредитору и обязались выполнять предписания МВФ в обмен на кредиты для восстановления экономики.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Наиболее показателен случай Южной Кореи. В обмен на заем в 60 миллиардов долларов правительство согласилось продать зарубежным компаниям активы двух крупнейших банков, предоставить иностранным финансовым организациям право без ограничений проводить операции в стране.

Вдобавок Корея сняла запрет на продажу земли иностранцам и ликвидировала традиционную форму производственной деятельности, досаждавшую транснациональным корпорациям, — "чеболи", на долю которых приходилась почти треть ВВП. Экономику удалось восстановить, но сейчас она практически целиком контролируется американским капиталом.

С миру по нитке

Акция протеста в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Кредит по осени считают: МВФ снова тормозит финансовую помощь Украине
Так происходит со всеми, кто обращается к МВФ. Когда власти Руанды попросили финансовую помощь после многолетней засухи, стране предоставили кредит — на убийственных условиях. Правительству пришлось отказаться от господдержки фермеров, самообеспечения продовольствием и девальвировать национальную валюту, чтобы иностранные инвесторы скупили землю по дешевке. Результат либеральных реформ — гиперинфляция, пятикратное увеличение госдолга и переход фермерских земель в собственность западных корпораций.

Едва ли не единственная страна, которая все же устояла под натиском МВФ, — Греция. Однако это заслуга Евросоюза: выход из ЕС и еврозоны, которым угрожали Афины, нанес бы Брюсселю сильнейший репутационный удар. Поэтому Европа взяла на себя значительную часть затрат по стабилизации греческой экономики.

© AFP 2018 / Odd AndersenИванка Трамп, Кристина Лагард и Ангела Меркель на саммите W20 в Берлине
© AFP 2018 / Odd Andersen
Иванка Трамп, Кристина Лагард и Ангела Меркель на саммите W20 в Берлине

Второму по объему долга перед МВФ государству — Украине — надеяться на такой вариант не приходится. Несмотря на все обещания, страну так и не приняли в ЕС, а внешний долг Киева после свержения президента Януковича вырос с 76,5% до 122% ВВП.

Теперь МВФ требует, чтобы долги недальновидного правительства оплатили сами украинцы, и объявляет ультиматум: либо повысите цену на газ для населения почти в два раза, либо можете забыть про новый транш в два миллиарда долларов. Который, кстати, почти на три четверти уйдет на выплату процентов по внешним займам.

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