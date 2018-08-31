В Ивановской области строят два крупных животноводческих комплекса

ИВАНОВО, 31 авг — РИА Новости. Аграрии Гаврилово-Посадского района Ивановской области приступили к реализации двух крупных инвестиционных проектов по строительству животноводческих комплексов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
По его словам, завершение проекта намечено на ноябрь-декабрь 2019 года.
Глава региона отметил важность этого проекта с социальной точки зрения. "В поселке Петровский несколько лет назад закрыт спиртзавод, людям фактически негде работать, очень нужны рабочие места", — сказал Воскресенский, добавив, что всего компания планирует создать более ста новых рабочих мест.
Новый животноводческий комплекс расположится на территории в 13 гектаров и будет включать доильный зал по принципу "карусель" на 50 мест, коровники, силосные траншеи, склад для хранения кормов.
В пресс-службе напомнили, что проект племзавода имени Дзержинского получил льготное кредитование через программу министерства сельского хозяйства РФ по ставке менее 5%. В текущем году объем льготной поддержки от федерального ведомства сельхозпроизводителям Ивановской области возрос более, чем в 30 раз по сравнению с предыдущим годом. Минсельхоз России одобрил 14 инвестиционных проектов по развитию АПК с использованием механизма льготного кредитования. С учетом собственных средств сельхозпредприятий объем инвестиций в АПК превысит 3,5 миллиарда рублей.