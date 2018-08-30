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Экономика

В "Гознаке" не исключили изменения дизайна банкнот

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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкДенежные купюры номиналом 2000 рублей. Архивное фотоДенежные купюры номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Предпосылки для изменения дизайна банкнот сформировались, но пока решения нет, оно остается за Банком России, сообщил журналистам генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.

Образец банкноты номиналом 200 рублей на презентации новых банкнот Банка России
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В России появились деньги нового поколения

"Объективно предпосылки (для изменения дизайна — ред.) сформировались. Когда наступит момент следующей модернизации банкнот, то, скорее всего, Банк России будет заинтересован, чтобы более радикально обновить эти банкноты. Скорее всего, эти изменения будут отталкиваться от результатов, которые будут получены в ходе обращения банкнот номиналом 200 и 2000 рублей", — сказал Трачук.

Он считает, что если Банк России устроят эти результаты по долговечности, надежности, устойчивости защитных признаков и качеству сортировки, то в основу модернизации действующих банкнот будут положены дизайн и защитные комплексы, которые сегодня тестируются на банкнотах в 200 и 2000 рублей.

"Изменения, безусловно, будут, и, скорее всего, они будут отталкиваться от дизайна и принципов создания банкнот 200 и 2000 рублей, но когда конкретно они будут, какой номинал, решения нет и оно за Банком России", — добавил Трачук.

Банк России представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в середине октября 2017 года. Первыми их получили изображенные на них регионы — Дальний Восток и Крым.

Презентация новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкКонкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. Победителей конкурса — символы Севастополя и Дальнего Востока — определило всероссийским голосованием.Презентация новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. Победителей конкурса — символы Севастополя и Дальнего Востока — определило всероссийским голосованием.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ четверг, 12 октября, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина провела в Москве презентацию новых банкнот.Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В четверг, 12 октября, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина провела в Москве презентацию новых банкнот.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВвод новых купюр в стране будет проходить поэтапно. Первыми их получат регионы, которые изображены на банкнотах, — Дальний Восток и Крым, а также Москва.Образец банкноты номиналом 2000 рублей на презентация новых банкнот Банка России
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ввод новых купюр в стране будет проходить поэтапно. Первыми их получат регионы, которые изображены на банкнотах, — Дальний Восток и Крым, а также Москва.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМассовый ввод в обращение новых купюр во всей России начнется в декабре.Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и генеральный директор АО Гознак Аркадий Трачук на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Массовый ввод в обращение новых купюр во всей России начнется в декабре.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДля снижения риска появления поддельных банкнот Центробанк до ввода новых купюр в обращение тестировал банкоматы и принимающие устройства на образцах.Образец банкноты номиналом 200 рублей на презентации новых банкнот Банка России
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Для снижения риска появления поддельных банкнот Центробанк до ввода новых купюр в обращение тестировал банкоматы и принимающие устройства на образцах.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа данном этапе ведется работа по подготовке всех банкоматов и платежных терминалов к работе с живыми банкнотами, что, по словам главы ЦБ, не займет много времени.Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На данном этапе ведется работа по подготовке всех банкоматов и платежных терминалов к работе с живыми банкнотами, что, по словам главы ЦБ, не займет много времени.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПо словам главы ЦБ, введение в оборот новых банкнот никак не отразится на инфляции в России.Презентация новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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По словам главы ЦБ, введение в оборот новых банкнот никак не отразится на инфляции в России.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ то же время появление в обращении новых банкнот приведет к тому, что будет сокращаться использование купюр других номиналов.Новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей во время презентации в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В то же время появление в обращении новых банкнот приведет к тому, что будет сокращаться использование купюр других номиналов.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВпервые о выпуске купюр достоинством 200 и 2000 рублей ЦБ России объявил в апреле 2016 года. Дизайн новых банкнот был утвержден в феврале 2017 года. годаЖурналисты на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Впервые о выпуске купюр достоинством 200 и 2000 рублей ЦБ России объявил в апреле 2016 года. Дизайн новых банкнот был утвержден в феврале 2017 года. года
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