Россия стала крупнейшим инвестором Украины в первой половине 2018 года

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В первой половине 2018 года Россия инвестировала в Украину больше, чем все другие страны. Об этом свидетельствует отчет Государственной службы статистики Украины.
В общей сложности за этот период на Украину поступило 1,259 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.
Помимо России, в страну вкладывали средства Кипр (219 миллионов долларов), Нидерланды (207,7 миллиона долларов), Австрия (58,7 миллиона долларов), Польша (54,1 миллиона долларов), Франция (46,9 миллиона долларов) и Великобритания (43,4 миллиона долларов).
Больше всего вложений пришлось на финансовую и страховую деятельность — 59,6 процента; 9,6 процента — на оптовую и розничную торговлю; 8,2 процента — на промышленность; 7,9 процента — на информации и телекоммуникации.
"Украина берет деньги, не стесняясь"
"Тем более, если судить по заявлениям их политиков, они берут эти деньги как некий "долг" России перед Украиной, которую Россия обязана после "веков угнетения" восстанавливать", — добавил он.
По его словам, у российского бизнеса есть интересы на Украине — у двух стран долго были развитые экономические отношения.
"И если эти инвестиции приносят прибыль, они (российские предприниматели. — Прим. ред.) будут туда вкладываться", — отметил Светов.
По мнению эксперта, это может быстро прекратиться.
"И те, кто инвестирует на Украину, рискуют потом долго думать, как же им вернуть то, что они туда вложили ", — заключил он.
Закрытие железнодорожного сообщения
При этом в государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав "Киев — Москва", он принес почти шесть миллионов долларов.
Вместе с тем пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине были в целом глубоко убыточными. Общие потери составили 3,5 миллиарда гривен (около 7,5 миллиарда рублей).
Как отметил депутат Рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина", экономика страны окончательно рухнет в случае закрытия границы с Россией
"Миллионы украинцев, как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы, украинские граждане, работают на территории Российской Федерации. И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью?" — сказал Мосийчук.