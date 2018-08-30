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Экономика

Россия стала крупнейшим инвестором Украины в первой половине 2018 года

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© РИА Новости / Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России и Украины. Архивное фотоДенежные купюры и монеты России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В первой половине 2018 года Россия инвестировала в Украину больше, чем все другие страны. Об этом свидетельствует отчет Государственной службы статистики Украины.

Киев. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Украинской экономике предсказали "колоссальный ущерб‍"
В частности, Россия вложила 436 миллионов долларов, или 36 процентов от общих иностранных инвестиций.

В общей сложности за этот период на Украину поступило 1,259 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.

Помимо России, в страну вкладывали средства Кипр (219 миллионов долларов), Нидерланды (207,7 миллиона долларов), Австрия (58,7 миллиона долларов), Польша (54,1 миллиона долларов), Франция (46,9 миллиона долларов) и Великобритания (43,4 миллиона долларов).

Больше всего вложений пришлось на финансовую и страховую деятельность — 59,6 процента; 9,6 процента — на оптовую и розничную торговлю; 8,2 процента — на промышленность; 7,9 процента — на информации и телекоммуникации.

"Украина берет деньги, не стесняясь"

Провожающие и пассажиры у поезда Киев - Москва на ж/д вокзале в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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"Властям все лучше, а людям — все хуже": экономику Украины спасают мигранты
Политолог, журналист Юрий Светов рассказал в эфире радио Sputnik, что Украина фактически на грани банкротства, поэтому берет деньги, не стесняясь, где только можно.

"Тем более, если судить по заявлениям их политиков, они берут эти деньги как некий "долг" России перед Украиной, которую Россия обязана после "веков угнетения" восстанавливать", — добавил он.

По его словам, у российского бизнеса есть интересы на Украине — у двух стран долго были развитые экономические отношения.

"И если эти инвестиции приносят прибыль, они (российские предприниматели. — Прим. ред.) будут туда вкладываться", — отметил Светов.

По мнению эксперта, это может быстро прекратиться.

"И те, кто инвестирует на Украину, рискуют потом долго думать, как же им вернуть то, что они туда вложили ", — заключил он.

Закрытие железнодорожного сообщения

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Тимошенко нашла "спасителей" украинской экономики
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев может закрыть железнодорожное сообщение с Москвой. В конце 2017 года он также утверждал, что убытки украинской стороны от такого решения составят лишь одну гривну.

При этом в государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав "Киев — Москва", он принес почти шесть миллионов долларов.

Вместе с тем пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине были в целом глубоко убыточными. Общие потери составили 3,5 миллиарда гривен (около 7,5 миллиарда рублей).

Как отметил депутат Рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина", экономика страны окончательно рухнет в случае закрытия границы с Россией

"Миллионы украинцев, как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы, украинские граждане, работают на территории Российской Федерации. И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью?" — сказал Мосийчук.

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