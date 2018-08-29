Голикова рассказала, во сколько обойдется выход женщин на пенсию в 60 лет

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Отказ от увеличения пенсионного возраста для женщин до 63 лет обойдется в 3,2 триллиона рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Отказ от увеличения до 63 лет и перевод в 60 лет — это в деньгах 3,2 триллиона рублей. Вы задали вопрос, в чем это измерялось. Был спор, я не буду этого скрывать, именно о том, о чем сегодня сказал президент, о более справедливом отношении к женщине с учетом того, что исторически так сложилось, что женщина в Советском Союзе и в России несет большее обременение при воспитании детей…", — заявила Голикова в эфире телеканала "Россия 1".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Путин: женщины должны выходить на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65

Изменение предполагаемой планки повышения, по словам Голиковой, коснется 2,4 миллиона женщин.

В среду Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.