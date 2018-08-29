Голикова рассказала, во сколько обойдется выход женщин на пенсию в 60 лет

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Отказ от увеличения пенсионного возраста для женщин до 63 лет обойдется в 3,2 триллиона рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Отказ от увеличения до 63 лет и перевод в 60 лет — это в деньгах 3,2 триллиона рублей. Вы задали вопрос, в чем это измерялось. Был спор, я не буду этого скрывать, именно о том, о чем сегодня сказал президент, о более справедливом отношении к женщине с учетом того, что исторически так сложилось, что женщина в Советском Союзе и в России несет большее обременение при воспитании детей…", — заявила Голикова в эфире телеканала "Россия 1".
Изменение предполагаемой планки повышения, по словам Голиковой, коснется 2,4 миллиона женщин.
При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.