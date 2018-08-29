В Кремле прокомментировали иск США в ВТО против России

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Москва использует широкую палитру контраргументов в связи с иском США в ВТО из-за пошлин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США в среду направили в ВТО запрос на проведение консультаций с Россией по поводу пошлин на импорт страной ряда товаров из США. Запрос консультаций — первый шаг в процедуре подачи иска в рамках организации. США указывают, что Россия не применяет пошлины на аналогичные товары из других стран-членов ВТО, а также что Россия, возможно, применяет более высокие ставки пошлин на импорт из США, чем предполагают ее обязательства в ВТО.

"Не считают нормальным. С другой стороны, это законное право, безусловно, Россия будет использовать здесь в данном случае всю широкую палитру контраргументов", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, как Кремль относится к подаче США иска в ВТО против России.