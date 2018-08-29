"Ставка на торговые войны". Экономист о претензиях США к России в ВТО

США начали процедуру подачи иска против России в ВТО. Экономист Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию, выразив мнение, что Вашингтон отказался от главного принципа торговли.

Вашингтон направил во Всемирную торговую организацию запрос на проведение консультаций с Россией, говорится в сообщении ВТО.

Претензии Вашингтона касаются пошлин, которые Москва ввела на импорт ряда американских товаров. Запрос консультаций – первый шаг в процедуре подачи иска в рамках организации.

США указывают, что Россия не применяет пошлины на аналогичные товары из других стран-членов ВТО.

В Минэкономразвития РФ, отметили, что США неверно интерпретируют меры, принятые Россией. В ведомстве подчеркнули, что Москва действует в рамках норм ВТО.

С 5 августа Россия ввела новые ставки импортных пошлин на ряд американских товаров. Эта мера стала ответом на введенные США сборы на сталь и алюминий.

Так, повысились пошлины на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Ставки составляют от 25% до 40%.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik отметил, что США, предъявляя РФ претензии, в очередной раз применяют политику двойных стандартов.

"Американцы давно уже живут по двойным стандартам – мы это видим и в политике, и в дипломатии, и в экономике. США сейчас развернули настоящие торговые войны практически со всеми странами, отказавшись от базисного принципа, который долгое время существовал – либерализма в международной торговле, который они, кстати, сами же и создали через ВТО. Не секрет, что именно США являлись авторами создания этой организации и доминировали в ней. Ну вот теперь, когда ситуация в их экономике серьезно изменилась, когда они осознали, что с большинством крупных государств у них отрицательный торговый баланс, они сделали ставку на протекционизм и эти самые торговые войны, санкции и прочие меры давления", – сказал Игорь Ковалев.

В марте США ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности. В отношении Евросоюза и ряда других стран они вступили в силу с июня.

Практически все государства, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке ответных мер. Некоторые эти меры уже ввели. Это усилило опасения торговых войн в мире.

Россия, как и другие члены ВТО – Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия, – уже инициировала спор с США. В конце июня Москва направила запрос на проведение формальных консультаций. Если в ходе консультаций не удастся найти взаимоприемлемые пути разрешения спора, то Россия обратится в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы и передаче спора на ее рассмотрение.

По мнению Игоря Ковалева, альтернативы Всемирной торговой организации в данном случае нет.

"ВТО уже не столь подконтрольна США, как раньше. Сейчас не только США, но и Китай, и Турция подают иски. И эта ситуация очень показательна: несмотря на всю критику в адрес этой организации – за бюрократизированность, нерасторопность, за то, что очень трудно прийти к каким-то соглашениям, тем не менее, альтернативы нет. И даже в условиях двухсторонних, многосторонних торговых войн, тем не менее, к авторитету ВТО, этой площадки продолжают прибегать и продолжают использовать те правила, которые были созданы", – заключил эксперт.