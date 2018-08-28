МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Правообладатель образа Ждуна отсудил у "Мегафона" 8,6 миллиона рублей компенсации за нарушение прав на произведение искусства, сообщили РИА Новости в арбитражном суде Москвы.

"Суд взыскал с публичного акционерного общества "Мегафон" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Си Ди Лэнд контакт" 8 600 000 рублей компенсации", — заявил собеседник агентства.

Суд удовлетворил исковые требования заявителя частично, так как изначально правообладатель просил истребовать с оператора связи 10 миллионов рублей.

Это уже не первый иск правообладателя к компаниям. Ранее сообщалось, что "Си Ди Лэнд контакт" подал иск к производящей и продающей игрушки компании "Играмир" в арбитраж Петербурга. Фирма-производитель распространяла похожую на Ждуна игрушку Инопланетянин. Сейчас на сайте арбитражного суда Москвы значатся десятки исков правообладателя, ответчиками по которым привлечены частные лица, индивидуальные предприниматели и несколько обществ с ограниченной ответственностью.

Ждун — скульптура художницы из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, символизирующая терпеливое пассивное ожидание. Свою самую известную скульптуру ван Брифорт создала в 2016 году под названием Homunculus loxodontus от латинских слов homunculus (человечек) и loxodontus (африканский слон), хотя на самом деле его голова имеет черты морского слона (mirounga).

В русскоязычном интернете скульптура стала широко известна как Ждун (в украинском и белорусском сегментах интернета — Ждун, Почекун и Пачакун) в начале 2017 года и стала популярным мемом и объектом шуток.