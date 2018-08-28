В Ульяновской области аграрии убрали почти 90% посевов зерновых

УЛЬЯНОВСК, 28 авг — РИА новости. Зерновые и зернобобовые культуры в Ульяновской области по состоянию на 27 августа убраны с площади более 500 тысяч гектаров или 87,4% от плана, валовой сбор составил 1 миллион 150 тысяч тонн, урожайность — 22,2 центнера с гектара, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

В прошлом году регион собрал рекордное количество урожая — более 1 миллиона тонн, а показатель урожайности и вовсе рекордный за всю историю Ульяновской области — 29,5 центнера с гектара.

"Приятно отметить, что, несмотря на санкции, агропромышленный комплекс Ульяновской области успешно развивается. Впечатляющие достижения показывает фермерский сектор. Посевная площадь, которую фермеры обрабатывали десять лет назад, составляла 116 тысяч гектаров, или 15% от всей обрабатываемой площади, а в прошлом году уже 260 тысяч гектаров, то есть выросла в 2,5 раза и составила 25% от обрабатываемой площади. Производство овощей открытого грунта у фермеров выросло за этот период в 40 раз. Индекс физического объёма за последние 12 лет вырос в хозяйствах населения на 112%, в сельхозпредприятиях — на 175%, а в фермерских хозяйствах — на 848%",- отметил председатель ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ульяновской области Вячеслав Варганов, слова которого приводит пресс-служба.

В настоящее время аграрии приступили к севу озимых культур — пшеницы, ржи, тритикале, рапса. На сегодняшний день посеяно озимых 76 432 гектаров, сообщает пресс-службы областного правительства со ссылкой на министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаила Семёнкина.

Другие новости региона читайте здесь >>