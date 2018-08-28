Минпромторг рассчитывает на сохранение мер поддержки спроса машиностроения

НОВОСИБИРСК, 28 авг — РИА Новости. Минпромторг РФ рассчитывает, что в 2019 году меры поддержки спроса машиностроения сохранятся, объем средств по каждой программе определяется, сообщил журналистам глава ведомства РФ Денис Мантуров.
Он отметил, что точные суммы можно будет назвать в сентябре после заседания бюджетных комиссий, и проект бюджета будет внесен в Госдуму.
"Пока идут в соответствии с планом заседания рабочих групп с Минфином", — сказал Мантуров.
Он напомнил, что в России нет антикризисных мер поддержки автопрома, действуют меры стимулирования спроса из Резервного фонда.