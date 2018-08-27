Ульяновские власти направят 1 млрд рублей на комфортные условия для бизнеса

УЛЬЯНОВСК, 27 авг — РИА Новости. Ульяновская область в 2019 году направит один миллиард рублей на создание комфортных условий для бизнеса, сообщил губернатор Сергей Морозов.

"Развитие предпринимательства всегда было для нас в приоритете. Сегодня мы видим результаты своей работы. По итогам первого полугодия текущего года на территории региона работает почти 45,5 тысячи предприятий. С начала года зарегистрированы более трех тысяч новых. Мы — один из немногих регионов России, где 12% МСП действуют в промпроизводстве. В этом году на поддержку бизнеса выделены более 600 миллионов рублей, в следующем — планируем увеличить сумму до одного миллиарда. И мы приложим все усилия для того, чтобы сформировать самые комфортные в стране условия для дальнейшего развития деловой среды", — сказал глава региона, выступая на региональном съезде объединения предпринимателей "Опора России".

В пресс-службе сообщили, что в ближайшее время во всех муниципалитетах области будут открыты многофункциональные центры для бизнеса (МФЦБ) на базе центров развития предпринимательства.

"Сейчас мы завершаем разработку программного обеспечения, а в следующем году сделаем "цифровые окна" доступными для работы на любом электронном устройстве. Работа по цифровизации отношений между государством и бизнесом является важной частью общей программы и областной концепции "Умный регион". Наша позиция по электронным услугам синхронизируется с тем, какие задачи ставят перед собой федеральные коллеги. Например, при участии в проекте "Старт за ноль", при регистрации бизнеса в электронном формате, предприниматели освобождаются от уплаты государственных пошлин", — пояснил губернатор.

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