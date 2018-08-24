В Ивановской области создадут центр мониторинга качества молока

ИВАНОВО, 24 авг — РИА Новости. Центр мониторинга качества и безопасности молока и молочной продукции создадут в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Решение принято по итогам первого заседания межведомственного совета по делам потребителей при губернаторе Ивановской области. Новая структура будет функционировать на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Ивановской области", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ранее временно исполняющий обязанности губернатора области Станислав Воскресенский поставил перед аграриями Ивановской области задачу войти в первую десятку регионов России по производству молока. По мнению главы региона, это вполне реальная задача.

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