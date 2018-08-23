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Больно не будет. Каким станет новый закон США об антироссийских санкциях

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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкЗдание конгресса США в ВашингтонеЗдание конгресса США в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Максим Рубченко. Во вторник в сенате США пять часов обсуждали санкции против России. Никаких конкретных решений пока не принято, однако агрессивность парламентариев не оставляет Трампу выбора: новые санкции будут. О том, насколько жесткими они окажутся, — в материале РИА Новости.

Местопребывание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Чем опасны новые санкции США против России

Артиллерийская подготовка

Накануне слушаний, в которых сенаторы выступали обвинителями, а главными ответчиками — представители американского Минфина, обе стороны запаслись дополнительными аргументами.

Минфин во вторник ввел дополнительные санкции против двух сотрудников петербургской компании "Дайвтехносервис", а также словацкой компании Lacno SRO и петербургской "Вела-Марин". Все обвиняются в попытках обойти ограничения, наложенные на "Дайвтехносервис" 11 июня.

Сенатским "ястребам" помог президент корпорации Microsoft Брэд Смит, в тот же вторник сообщивший в блоге компании об обнаружении интернет-доменов, которые копировали сайты аналитических структур Республиканской партии США — Международного республиканского института и Хадсоновского института.

Чаще всего такие копии сайтов создаются для сбора персональных данных пользователей. "В нашей компании нет сомнений, что за этой попыткой кибератаки на американских политиков стоят именно российские хакеры", — заявил Брэд Смит в интервью MSNBC.

Оценка эффекта

В ходе слушаний сенаторы пытались выяснить, почему уже принятые санкции не сработали, фактически обвиняя правительство США и администрацию Трампа в недостаточной жесткости.

Строительство трубопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Игорь Самойлов
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Чиновники Минфина доказывали, что, напротив, предпринятые меры очень эффективны. "Западные санкции и последующая геополитическая напряженность затормозили внутренние и иностранные частные капиталовложения в России, — сообщила замминистра финансов Сигал Манделкер. — В энергетическом секторе наши санкции ограничили важные инвестиции в разведочные проекты, необходимые для того, чтобы увеличить объемы добычи нефти и газа в России".

По ее словам, санкционная программа в отношении Москвы "одна из самых активных и эффективных". Вашингтон заблокировал российские активы в стране на сотни миллионов долларов, а зарубежные прямые инвестиции, по подсчетам американского Минфина, упали с 2013 года более чем на пять процентов. "Причем прямые инвестиции из США сократились с 2013 года на 80 процентов", — добавила Манделкер.

Замминистра финансов США также уведомила сенаторов, что Россия и многие фигуранты черного списка уже стали "париями" в международном сообществе.

Хочется, но нельзя

Манделкер призвала законодателей "измерять результат санкций их стратегическим эффектом" и выразила готовность причинить России "больше экономической боли".

Но этого оказалось мало. Сенатор Джон Нили Кеннеди потребовал найти способ "поставить российскую экономику на колени".

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© AFP 2018 / Jewel Samad
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Впрочем, эта цель кажется недостижимой, поскольку от самых радикальных санкций сенату придется воздержаться. Несмотря на крайне агрессивную риторику американских парламентариев, они четко осознают возможные риски.

Во-первых, есть опасность, что слишком жесткие санкции бумерангом ударят по самим США или их партнерам. "Мы хотим, чтобы экономический ущерб был максимально сконцентрирован на российской экономике, а побочные эффекты ограничены", — отметил сенатор Крис Ван Холлен.

Поэтому санкции против российского госдолга под большим вопросом. Американский Минфин уже предупредил сенаторов, что это приведет "к ответным мерам России против интересов США", поскольку иностранные инвесторы владеют значительным объемом российских облигаций.

Во-вторых, парламентарии боятся, что на слишком жесткий законопроект Трамп попросту наложит вето. И ни у кого нет уверенности, что конгресс его преодолеет.

Поэтому Ван Холлен призвал коллег подготовить законопроект, способный набрать столько голосов, что у президента "даже не возникнет мысли о вето". Значит, от самых радикальных предложений законодателям придется отказаться.

Чтобы свести риск президентского вето к минимуму, Ван Холлен даже предложил предусмотреть два пакета санкций. В первый войдут те, что Трамп не имеет права отменить. Во второй — те, которые президент сможет самостоятельно отменять или смягчать "по соображениям национальной безопасности".

В-третьих, уверенность сенатских "ястребов" в том, что агрессивная русофобия обеспечит им победу на промежуточных выборах, похоже, обернулась ошибкой.

В опросе компании Gallup 58 процентов американцев заявили, что отношения между Россией и США нужно улучшать. За новые дипломатические и экономические ограничения высказались всего 36 процентов респондентов.

Поэтому велика вероятность, что некоторые сенаторы, стремясь завоевать симпатии избирателей, выступят за улучшение отношений с Москвой.

Как заявил во вторник председатель сенатского комитета по внешним связям Боб Коркер, законопроект об очередных санкциях против России будет окончательно согласован к концу сентября. Можно ожидать, что за предстоящий месяц он существенно смягчится.

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