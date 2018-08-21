Кудрин призвал обеспечить рост пенсий до 70 процентов от зарплаты

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В результате изменений в пенсионном законодательстве пенсии должны составлять до 70 процентов от заработка гражданина, именно такую цель нужно преследовать руководству страны, заявил на парламентско-общественных слушаниях о совершенствовании пенсионной системы глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"С учётом добровольной составляющей во всех странах добровольная накопительная пенсия составляет от 60-70% от заработка при выходе на пенсию. Нам тоже нужно ставить эту задачу <…> Если мы сегодня не решаем вопрос о повышении пенсионного возраста, мы перечеркиваем эти цели", — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что не поддерживал заморозку накопительной части пенсии. Это решение, по его мнению, не позволило увеличиться коэффициенту замещения на величину до 15 процентов от зарплаты при выработке полного стажа.

Кудрин уверен, что в нынешней демографической ситуации вопрос изменений в пенсионном законодательстве встал бы перед любым правительством, вне зависимости от идеологических предпочтений.

"Такое решение должно было бы принять любое правительство, которое находится сегодня у власти, в силу тех экономических реалий, о которых я сегодня сказал. Можно спорить о сроках, механизмах, других формах социальной поддержки", — добавил он.

Изменения в пенсионном законодательстве

Правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин. Госдума уже приняла документ в первом чтении. До 24 сентября принимаются поправки к проекту, после чего пройдут второе и третье чтения в нижней палате, и затем — рассмотрение в Совете Федерации.

В правительстве подчеркнули, что предлагаемые изменения дадут возможность увеличить среднюю пенсию у неработающих граждан до 20 тысяч рублей в месяц к 2024 году.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.