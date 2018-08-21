Строительство совмещенного моста через Обь у Салехарда начнется зимой

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Строительство совмещенного моста через реку Обь на Ямале начнется нынешней зимой, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отметил Артюхов на встрече с российским лидером, утверждение правительством концессии по Северному широтному ходу было долгожданным для региона событием. "Наконец-то мы подошли к тому моменту, когда у нас есть все для того, чтобы уже опережающе этой зимой начать строительство самого сложного, важного элемента – совмещенного моста через реку Обь. Сейчас делаем все с инвестором для того, чтобы приступить к этому в самое ближайшее время",- сказал врио губернатора.

Артюхов отметил, что совмещенный железнодорожный и автомобильный мост будет иметь социальную и экономическую нагрузку. "Железнодорожная часть нужна для экономики, а автомобильная, конечно, имеет большую социальную нагрузку, потому что на двух берегах находятся два города (Салехард и Лабытнанги – ред.), исторически связанные, и это, конечно, для населения очень долгожданное событие",- сказал он.

Путин уточнил протяженность моста. "Весь проект – 350 километров, это новое строительство. Но, учитывая, что необходимо развивать подходы, проект порядка 700 километров",- ответил Артюхов. "Если говорить про развитие северного полигона, который идет вплоть до Балтики, там идет еще дополнительно 1,5 тысячи километров, которые также подлежат усилению. Это очень масштабный проект в целом",- сказал врио губернатора.

По его словам, следующая задача — привести железную дорогу в порт Сабетта, который является главным центром развития Северного морского пути. "И наша задача – привести сеть "Российских железных дорог" в Сабетту. Уверен, что этот проект мы сделаем. Сейчас идет очень продуктивный диалог с ключевыми компаниями – это "Газпром", "Российские железные дороги",- сказал он. "Думаю, у нас получится сделать еще одну концессию, и в Сабетту придет железная дорога. Это очень нужно, чтобы в этом центре у нас Арктика развивалась, и все для этого есть",- подчеркнул врио губернатора.

На прошлой неделе российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о заключении концессионного соглашения для начала строительства железнодорожного Северного широтного хода. Общая стоимость проекта протяженностью около 700 километров по маршруту Обская – Салехард – Надым – Хорей – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево и железнодорожных подходов к нему оценивается в сумму более 230 миллиардов рублей. Согласно презентации РЖД, представленной первым замгендиректора Вадимом Михайловым в начале 2017 года, в частности, часть концессионера может составить 113 миллиардов рублей, РЖД — 105 миллиардов рублей.

В рамках концессии будет построено более 350 километров железнодорожного пути, мосты через реки Обь и Надым. Строительство СШХ запланировано на 2018-2023 годы. Прогнозируемый объем перевозок – 23,9 миллиона тонн (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы).

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