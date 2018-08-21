Серийное производство нового Ил-114 начнется в 2021 году

КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. Первый экземпляр Ил-114-300 будет создан в 2020 году, в серию самолет пойдет с 2021 года, заявил генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

"Мы сейчас с компанией "Ильюшина" запускаем конструкторскую документацию и параллельно делаем техническое перевооружение нашей компании. Мы определены как изготовитель этого самолета. Мы находимся в графике. В конце 2020 года может быть первый экземпляр, а с 2021 года мы начнем серийно производить и поставлять нашим авиакомпаниям", — рассказал Тарасенко в эфире телеканала "Звезда".

Самолет Ил-114 изначально предназначался для региональных перевозок, был разработан конструкторским бюро Ильюшина в СССР. Производство было организовано в 1980-х годах на базе Ташкентского авиационного производственного объединения имени В.П. Чкалова. По поручению президента ОАК начала программу модернизации Ил-114 для обеспечения авиакомпаний РФ машинами полностью отечественного производства вместимостью около 60 пассажиров. Ранее сообщалось, что поставки нового Ил-114-300 планировали начать в 2020-2021 годах. Производство будет налажено на заводах самолетостроительной корпорации "МиГ" — "Сокол" в Нижнем Новгороде и в Луховицах.