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Экономика

Российско-Американское тихоокеанское партнерство: работа во имя диалога

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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлава Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП) Дерек Норберг. Архивное фотоГлава Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП) Дерек Норберг. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 21 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Сотрудничество России и США в настоящее время по многим вопросам заморожено. Все чаще из американской столицы звучат призывы ввести новые санкции, и в таких условиях контакты официальных лиц скорее являются исключением, а не правилом. Но есть площадка, где взаимодействие двух стран не прерывается уже на протяжении 13 лет — это форум Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП).

Берингово море. Архивное фото
© РИА Новости / В. Кудряшев
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Россия и США обсудили возможности сотрудничества в Беринговом проливе

В рамках данного формата вот уже с 1995 года взаимодействуют, и весьма продуктивно, представители частного и государственного секторов двух стран. Главной целью форума является установление сотрудничества и преодоление препятствий на пути делового и коммерческого развития между Дальним Востоком России и западом Соединенных Штатов. Последнее такое заседание прошло совсем недавно, в конце июля, в городе Анкоридж на Аляске. В нем приняли участие 100 представителей двух стран — 45 из России, и 55 из США.

В частности, от российской стороны форум посетили представители министерства иностранных дел, минэкономразвития, деловых кругов Дальнего Востока, глава Республики Бурятия, председатель правительства Сахалинской области, представители администрации Камчатского края, Хабаровского Края, Республики Соха, делегация от торгово-промышленной палаты Приморского края. От США в этом году на официальном уровне были представители госдепартамента, генконсул во Владивостоке, мэр города Анкоридж, представители губернатора Аляски.

Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с главой Совета по отношениям "США-Россия" и Российско-Американского тихоокеанского партнерства Дереком Норбергом по итогам такого мероприятия. Он отметил, что 23-е заседание стало "самым успешным открытым форматом двусторонних встреч между нашими странами в этом году". В российском посольстве в Вашингтоне добавили, что в рамках форума представители России и США обсудили взаимодействие во многих практических сферах — от сотрудничества в нефтегазовой области до гражданской авиации и безопасности судоходства в Беринговом проливе.

От Аляски до Хабаровска

Форум Российско-Американского тихоокеанского партнерства был создан 13 лет тому назад для содействия коммерческому сотрудничеству между западным побережьем США и Дальним Востоком России. Дальний Восток России был выделен как приоритетный район развития для России, а штаты западного побережья США как его естественный партнер, который, находясь в географической близости, обладает схожим опытом развития и деятельности одинаковых отраслей промышленности.

"Несмотря на напряженность в отношениях США и России, у наших двух стран имеется много общих интересов, и, можно сказать, что у нас больше областей, где мы согласны, нежели тех, где у нас имеются разногласия. Встречи РАТОП, проходящие каждый год, демонстрируют, что наши межрегиональные отношения по всему Тихоокеанскому региону по-прежнему открывают широкий спектр возможностей для взаимовыгодного сотрудничества", — говорит Норберг.

Самолет в небе. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
РФ и США обсуждают возможность расширения полетов между Камчаткой и Аляской

От США в данном форуме участвуют штаты Аляска, Калифорния, Колорадо, Гавайи, Айдахо, Орегон, Техас, Вашингтон. От России — Амурская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край.

Глава форума отмечает, что "в нынешних политических обстоятельствах одной из непосредственных целей встреч РАТОП является демонстрация того, что, несмотря на нынешние трудности, конструктивный и честный диалог по-прежнему возможен". "В этом смысле последнее 23-е ежегодное заседание форума РАТОП оказалось невероятно успешным", — добавил собеседник агентства.

РАТОП чередует встречи между Россией и США, и Анкоридж был предложен в качестве площадки в ходе встречи в 2017 году в Якутске. По словам Норберга, за последние несколько лет данному форуму удалось не только сохранить конструктивное взаимодействие между регионами, но и увеличить интерес к данной площадке и привлечь большее число как участников, так и новых регионов и спонсоров.

"Деятельность РАТОП возводит мосты между двумя странами и инициирует диалог между сторонами", — подчеркнул он.

От слов к делу

В этом году повестка заседания была довольно масштабная. Участники обсудили вопросы безопасности судоходства, нефтегазового сотрудничества, развития Арктики, культурных обменов, отношений между городами-побратимами, гражданской авиации, развития туризма, а также такие практические вопросы как выдача виз и продвижение мероприятий по углублению взаимодействия между народами.

В посольстве России в США рассказали РИА Новости, что, несмотря на то, что в условиях санкций практическое сотрудничество в экономической области ограничено, "диалог по вопросам сотрудничества в нефтегазовой отрасли идет". К примеру, американцы заинтересованы в участии российского бизнеса в проектах по добыче шельфового газа и нефти на Аляске. "Как это будет реализовываться в перспективе, пока сказать сложно, но, по крайней мере, интерес со стороны деловых кругов США в этой сфере и властей самого штата Аляски демонстрируется. Как раз на этой площадке (форума РАТОП — ред.)", — отметили в дипмиссии.

Столица штата Аляска город Джуно. Архивное фото
© Wikipedia/Alan Wu
Аляска настроена на развитие связей с Россией, заявили в посольстве

В ходе заседания представители нефтяных компаний Exxon Mobile и Baker Hughes подтвердили также свою заинтересованность в сотрудничестве с Россией, в частности, по таким проектам как "Сахалин-1" и нефтеперерабатывающему предприятию в Тюменской области. Уходить с российского рынка даже в условиях санкций они пока не собираются. "По крайней мере так они это декларируют", — пояснили в посольстве.

Кроме того, США и Россия обсуждают возможность заключения договоренностей по сотрудничеству в Беринговом проливе и контролю над движением судов. "Есть такая инициатива, она поддерживается руководством Аляски и прорабатывается на федеральном уровне — заключить российско-американские договоренности о совместном мониторинге движения судов и передачи сведений о погодной и ледовой обстановке. Это практическая сфера, которая отвечает интересам обеих сторон", — сообщило посольство.

Но и это не все. Между двумя странами идет взаимодействие по линии гражданской авиации. На сегодняшний день авиакомпания "Якутия" — единственная, которая осуществляет рейсы между Аляской и Камчаткой. В Анкоридже обсуждалась перспектива расширения полетов этой авиакомпании, увеличение количества городов, в которые она могла бы прилетать из России, и возможность расширения самих авиакомпаний в будущем. В посольстве заверили, что "власти Аляски поддерживают" подобную инициативу.

Конечно, фигурировала на форуме и тема закрытия российских генконсульств в Сан-Франциско и Сиэтле. Бизнес выразил сожаление возникшими трудностями на пути получения виз. "Представители, прежде всего, деловых кругов Аляски говорили о том, что, к сожалению, затруднено взаимодействие по линии получения виз, консультаций с учетом того, что наше генконсульство в Сиэтле и Сан-Франциско было закрыто американской стороной. Мы со своей стороны можем только гарантировать, что все объемы (работы) закрытых генконсульств готовы обеспечить здесь, в Вашингтоне", — добавили в дипмиссии.

Аляска на передовой санкционных войн

"Аляска всегда была важна для американо-российских отношений, частично в связи с ее географией и историей. Но я бы взглянул на это иначе. Американо-российские отношения крайне важны для Аляски", — говорит Норберг.

И это действительно так. Этот американский штат фактически оказался на передовой санкционной войны США с Россией. До 2014 года между Аляской и Россией велось активное сотрудничество в сфере рыбного промысла, пока не были введены санкции. Это привело к тому, что Москва ввела ответные меры, ограничив импорт американской сельскохозяйственной и рыболовной продукции на свою территорию. В результате Аляска несет многомиллионные потери. По словам сенатора этого штата Лизы Мурковски, "размер убытков составил порядка 40 миллионов долларов".

Американский санкций и российский болтий. Химический фельетон
© Иллюстрация РИА Новости . Виталий Подвицкий
Американский санкций и российский болтий. Химический фельетон

Российские дипломаты сообщили, что при проработке ответных мер у Москвы не было стремления "наказать конкретных поставщиков". "Но в результате аляскинские компании пострадали. Власти Аляски это очень здраво понимают. Они не обвиняют в этом Россию, наоборот, они заявляют о своем несогласии с теми мерами, которые принимал Вашингтон", — сказали в посольстве.

На этом фоне власти Аляски заявили российским партнерам о своем желании развивать связи с Дальним Востоком. "Власти региона Аляски очень позитивно настроены на развитие взаимодействия с Россией. Это, в принципе, их традиционный подход. Они во многом негативно относятся к той санкционной политике, которую декларирует и реализует администрация на центральном уровне, потому что у Аляски действительно исторически сложились достаточно прочные связи с Россией", — сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Вашингтоне.

О желании углубления межрегионального взаимодействия рассказал и глава Совета по отношениям "США-Россия". "На 23-м ежегодном собрании в Анкоридже многочисленные регионы и, прежде всего, Сахалин, выразили желание восстановить позитивные связи, которые имелись с Аляской и Западным побережьем США", — сказал Норберг. Он выразил надежду, что данный форум несет пользу в преодолении разногласий между сторонами и "достижения более позитивного и конструктивного диалога, в чем так нуждаются подавляющее большинство граждан обеих стран, а также весь мир".

Как ожидается, следующее заседание в 2019 году пройдет в Хабаровске. Власти города уже подтвердили готовность принять участников форума.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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