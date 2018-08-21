Минсельхоз не нашел предпосылок для введения экспортной пошлины на пшеницу

ВЛАДИМИР, 21 авг — РИА Новости. Предпосылок для введения в России экспортной пошлины на пшеницу сейчас нет, данная мера не рассматривается, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Пока предпосылок для введения экспортной пошлины на зерно нет. Та цена, которая на сегодняшний день есть, не является какой-то экстраординарной. Важно, чтобы то зерно, которое экспортируется, было высококачественным, чтобы мы не потеряли наработанные рынки", — сказал Патрушев журналистам.

"Поэтому, ещё раз повторяю, введение экспортной пошлины на зерно пока не предполагается", — добавил министр.