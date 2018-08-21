В Алтайский край на конгресс оленеводов съехались эксперты 18 стран мира

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Алтайском крае во вторник стартовал VII всемирный конгресс оленеводов. В нем участвуют 350 экспертов отрасли из 18 стран, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсельхоза.

Специалисты из России, Швеции, Австрии, Китая, Кореи, Канады, Новой Зеландии и других стран побывали на экскурсиях в алтайских мараловодческих хозяйствах "Антарес" и "Каимское". Им продемонстрировали технологию содержания пятнистых оленей и рекреационные возможности маральников.

В среду в рамках конгресса пройдет пленарное заседание, где заслушают доклады экспертов из России, Казахстана, Китая, Словакии и Англии. Также в этот день пройдет выставка краевых производителей продукции из пантового сырья.

На научно-практическая конференции 23 и 24 августа участники конгресса обсудят тенденции мирового рынка продуктов пантового оленеводства и их использование в медицине. В частности, ученые Алтайского государственного медицинского университета доложат о пользе этих продуктов для мужского здоровья.

"Пантовое оленеводство — молодое направление в животноводстве. Теоретикам и практикам открыто большое поле для деятельности", — сказал заместитель директора федерального алтайского научного центра агробиотехнологий Василий Луницын, слова которого приводятся в сообщении.

Всемирный конгресс оленеводов проходит раз в четыре года. Россия принимает его впервые. Мероприятие проходит при поддержке правительства Алтайского края.

Регион стал площадкой для конгресса благодаря тому, что в нем развита индустрия переработки пантов и активно используют рекреационный потенциал отрасли. Кроме того, в крае второе по численности поголовье маралов в стране.

Пантовым оленеводством занимаются 24 предприятия в шести районах Алтайского края. Для развития отрасли власти Алтайского края создали единственный в стране всероссийский НИИ пантового оленеводства, отмечает региональный Минсельхоз.

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